Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населенияГазета.Ru 05:24

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, украинский кабмин также начнет проверку относительно формирования компанией цен на газ.

Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

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