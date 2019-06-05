Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населенияРБК 07:46
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий». Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, разработанный документ не даст «Нафтогазу» злоупотреблять монопольным положением.
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Четвертьфинальные матчи «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя
5 июня должны были состояться четвертьфинальные матчи в одиночном разряде: Симона Халеп (Румыния) - Аманда Анисимова (США), Мэдисон Кис (США) - Эшли Барти (Австралия), Новак Джокович (Сербия) - Александр Зверев (Германия).
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Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
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Сайт казанского футбольного клуба "Рубин" подтвердил отставку главного тренера Курбана Бердыева.
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Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
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Ученые рассказали об опасности яиц
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После отказа нижегородской турбазы принять детей с ВИЧ возбуждено дело
После отказа спортивной деревни «Новинки» принять 30 ВИЧ-положительных детей для проведения мероприятия в течение трех дней, возбуждено уголовное дело по ст. 136 УК РФ («Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина»).
Обновлено в 09:19
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РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»
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В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
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Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка
Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.
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Технологии
Tesla запретила сотрудникам жаловаться
Tesla начала блокировать доступ своим сотрудникам к социальной сети для жалоб на работодателей Blind.
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Наука
Неандертальцы могли вымереть без вмешательства вулканов и Homo sapiens
Наши предки — кроманьонцы — как и неандертальцы, произошли от гейдельбергского человека (Homo heidelbergensis), который проживал 345—700 тыс. лет назад.
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Происшествия
ФСБ задержала начальника обвиненного в госизмене российского ученого
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Общество
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Обновлено в 10:43
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
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Дженнифер Лоуренс обнажилась на премьере «Люди Икс: Тёмный Феникс»
В Голливуде состоялась премьера фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс" ("Dark Phoenix"), на которую приехали актеры, сыгравшие главные роли в фантастическом боевике - Софи Тернер, Джессика Честейн, Дженнифер Лоуренс, Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер и другие.
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Вышел трейлер четвертой главы Battlefield V
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В работе российского почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. Об этом говорится в отчете downdetector.ru.
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