Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населенияРБК 07:46
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий». Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, разработанный документ не даст «Нафтогазу» злоупотреблять монопольным положением.
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Происшествия
Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии
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Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Игры
Rocksteady не появится на E3 2019
Ранее в Сети появились слухи, что Rocksteady работает над игрой про Супермена, но в конце 2018 года эту информацию опровергли сам Сефтон Хилл и редактор Kotaku Джейсон Шрайер.
Обновлено в 02:29
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
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Культура
«Россия 24» решила разоблачить ошибки «Чернобыля», но ошиблась сама
Авторы программы о неточностях в сериале "Чернобыль", вышедшей на телеканале "Россия 24", допустили фактическую ошибку.
Обновлено в 06:34
Политика
Зеленский обратился к России после обострения обстановки в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей контактной группы по Донбассу сделал заявление и обратился к Москве.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
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Армия и оружие
Шойгу: на границах СНГ отмечается напряженная обстановка
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал о том, что сейчас у границ СНГ фиксируют крайне напряженную военно-политическую обстановку.
Обновлено в 07:05
Авто
Объявлена цена на новый кроссовер Haval F7
Обновлено в 06:31
Технологии
Сбербанк представит на ПМЭФ офисных роботов
ПМЭФ-2019 станет местом официальной презентации офисных роботов Сбербанка.
Обновлено в 05:43
Экономика
Еврокомиссия официально обвинила Италию в нарушении бюджетных правил
Еврокомиссия считает, что правительство Италии не выполняет бюджетные правила ЕС в части объема госдолга, а потому против Италии открыто дело, заявил в среду, 5 июня, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает информагентство ANSA.
Обновлено в 07:32
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено в 08:20
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Наука
Ученые назвали самый «здоровый» тип фигуры
Обновлено в 03:48
Технологии
Выпускники смогут узнать результаты ЕГЭ во «ВКонтакте»
С помощью сервиса российские выпускники смогут узнать баллы, полученные на ЕГЭ.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями
В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Боснии и Герцеговине мигранты устроили массовую драку
Мигранты устроили массовую драку и напали на полицейских на западе Боснии и Герцеговины, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:18
Политика
Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти будут опираться на прагматичные соображения.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Ложь сирийских боевиков: зачем они хвалятся уничтожением САУ «Акация»
Непонятно, почему экстремисты считают, что это самоходка "Акация".
Обновлено в 08:30
Политика
Савченко предупредила, чем грозит Украине вступление в НАТО
Савченко напомнила, что в преддверии выборов Зеленский говорил о референдуме по вопросу вступления в НАТО и ЕС.
Обновлено в 02:55
Политика
СКР связался с защитой Калви по поводу его поездки на ПМЭФ
Следователи связались с защитой находящегося под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, чтобы обсудить варианты его возможной поездки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщает РБК со ссылкой на источник в фонде.
Обновлено вчера в 12:46
Общество
Правительство Прикамья купит 14 зонтов по шесть тысяч рублей за штуку
Правительство Пермского края планирует закупить 14 зонтов для сотрудников. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.
Обновлено в 05:43
Политика
Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Футбол
Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ
Медицинская служба Спартака заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 07:56
Политика
В МИД раскритиковали блокировку работы российских СМИ в США
Москва видит, что в США усиливается кампания по зачистке информационного пространства, Вашингтон блокирует работу российских СМИ в Штатах, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Кучма назвал перенос переговоров по Донбассу из Минска абсурдом
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма назвал Минск единственным местом, где можно проводить "нормальный диалог" по урегулированию в регионе, он считает абсурдом переносить переговоры из столицы Белоруссии.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Москве загорелась кровля дата-центра
По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.
Обновлено в 08:41