Энергетика

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населенияРБК 07:46

Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий». Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, разработанный документ не даст «Нафтогазу» злоупотреблять монопольным положением.
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Эксперт прокомментировал обещание Гройсмана по «Нафтогазу»

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Гройсман обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Телеканал 360°10:49

В КБР чиновники отчитались о снижении цен на газ на АГНКС

Регион online01 июня в 23:12

«Нафтогаз» заявил, что уже снизил цену на газ для населения

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Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Газета.Ru05:24

Кабмин Украины решил обязать «Нафтогаз» снизить цены для граждан

Известия05:15

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

РБК07:46
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Общество

Блогеру BadComedian собрались предложить мировое соглашение

Представители кинокомпании KD Studios (ранее называлась Kinodanz) готовы к встрече с видеоблогером Евгением Баженовым (BadComedian) для обсуждения условий мирового соглашения, сообщил продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:52
Политика

Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии

Обновлено в 09:46
Политика

Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы

Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Политика

Российское судно из-за шторма вошло в территориальные воды Украины

Обновлено в 14:59
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Политика

Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания его уже на следующей встрече 19 июня», — рассказал Грызлов.
Обновлено в 15:36
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Футбол

Защитник «Беневенто» интересен «Спартаку» и «Динамо»

Московские "Спартак" и "Динамо" рассматривают возможность приобретения защитника "Беневенто" Луки Кальдиролы.
Обновлено в 13:34
Авто

Great Wall открыла в Тульской области новый автозавод Haval

Сегодня, 5 мая, китайская компания Great Wall открыла в Тульской области на территории Индустриального парка «Узловая» новый автозавод по производству машин марки Haval.
Обновлено в 11:00
Происшествия

На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка

Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.
Обновлено в 15:24
Футбол

Мбаппе написал пост благодарности Буффону

Обновлено в 15:04
Общество

Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках чая

Обновлено вчера в 04:13
Происшествия

В Махачкале локализовали пожар на крыше онкологического центра

Крупный пожар на кровле отделения радиологии онкологического центра в Махачкале удалось локализовать, из горящего здания эвакуированы шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского

На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено в 16:16
Гаджеты

Смартфон Huawei Nova 5i наделят четверной камерой

Обновлено в 12:38
Авто

Стартовали продажи нового кроссовера Chevrolet Tracker

Несмотря на общую схожесть дизайнерских черт Chevrolet Tracker нового поколения с другими моделями марки, кроссовер выделяется благодаря крупной решетке радиатора многоугольной формы, которая придает автомобилю более спортивный вид.
Обновлено вчера в 04:42
Общество

Московские власти скрыли доходы Никиты Михалкова. В 2017 году он заработал полмиллиарда рублей

В 2018 году из налоговой декларации стало известно, что Михалков заработал за 2017 год более 529 миллионов рублей — это почти по 1,45 миллиона рублей в день.
Обновлено в 14:36
Общество

Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Общество

YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Политика

Визит Зеленского в Брюссель обернулся для Украины историческим унижением – политолог

Президент Украины Владимир Зеленский был "жестко унижен" во время визита в Брюссель. Об этом заявил политолог Григорий Трофимчук.
Обновлено в 11:25
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Экономика

ВТБ не исключил повышения номинала акций

ВТБ не исключает повышения номинала акций для удобства работы с ними, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин в ходе годового собрания акционеров кредитной организации.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено в 12:59
Общество

Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам

Обновлено в 12:50
Футбол

Модель, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, будет оштрафована

Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет подвергнута штрафу.
Обновлено в 10:31
Авто

Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed

В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Футбол

Инфантино переизбран на пост главы ФИФА

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино переизбран на свой пост.
Обновлено в 05:34
Авто

Посмотрите, как старый фургон VW с двигателем Porsche штурмует Нюрбургринг

Обновлено в 14:00
Хоккей

Директор «Автомобилиста»: мы взяли Дацюка не для пиара

Директор екатеринбургского "Автомобилиста" Максим Рябков рассказал о целях перехода прославленного 40-летнего хоккеиста Павла Дацюка в состав уральской команды, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:26
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