Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населенияРБК вчера в 07:46
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий». Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, разработанный документ не даст «Нафтогазу» злоупотреблять монопольным положением.
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Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы.
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Учителя Борзинской школы пожаловались Осипову на ветхую мебель
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Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
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Технологии
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Космос
Проблемы с двигателем возникли у космического аппарата «Ямал-601»
У космического аппарата "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем.
Обновлено 04 июня в 10:55
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В Великобритании все внимание сегодня было приковано к Портсмуту, где торжественно отмечают D-Day, так исторически называют здесь день высадки союзников в Нормандии.
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Первую удачную субботу решено провести 8 июня.
Обновлено вчера в 17:31
Здоровье
7 симптомов, которые могут указывать на сердечный приступ у женщин
Внезапная усталость, возникающая, несмотря на нормальный сон (минимум 7 часов) и отсутствие тяжелых нагрузок, может быть первым предвестником приближающегося сердечного приступа у женщин.
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США
Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Наука
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Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:54
Футбол
ЦСКА заинтересовался нападающим «Тулузы»
Добавим, что Саного перешел в Тулузу в июле 2017 года из лондонского Арсенала в качестве свободного агента.
Обновлено вчера в 18:29
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Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
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Космос
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра.
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Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
Парламентские выборы в Дании выиграла оппозиция
Большинство голосов на выборах в парламент Дании получила левая оппозиция, передаёт Датское радио.
Обновлено вчера в 21:47
Гаджеты
На Apple подали в суд из-за монополизации рынка приложений
Сообщается, что разработчики приложений для устройств Apple Дональд Кэмерон и компания Pure Sweat Basketball подали иск к корпорации, обвинив её в монополизации рынка приложений.
Обновлено вчера в 10:39
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Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
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Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
Обновлено вчера в 17:20
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную камеру
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Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Задержан начальник колонии Копейска
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Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи подвергся авиаудару
Взлётно-посадочная полоса аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару.
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
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Морозов покинул пост врио главы Астраханской области ради спецслужб
Вынужденная отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова обусловлена семейными обстоятельствами, сообщил высокопоставленный источник.
Обновлено вчера в 07:20