Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населенияРБК вчера в 07:46

Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий». Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, разработанный документ не даст «Нафтогазу» злоупотреблять монопольным положением.

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Шоу-бизнес Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы.

Происшествия На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.

Общество Учителя Борзинской школы пожаловались Осипову на ветхую мебель Учителя Борзинской школы №43 пожаловались врио губернатора Забайкалья Александру Осипову, посетившему школу во время рабочей поездки, на ветхую мебель и старые окна.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Происшествия В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.

Армия и оружие Власти ДНР рассказали о предотвращенном теракте в Донецке В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предотвращении теракта, который планировался 5 июня украинскими силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города Донецка.

Технологии Основатель ARM полагает, что разрыв с Huawei сильно повредит британской компании По словам основателя британской ARM Holdings, работавшего до этого в Acorn Computers, Хермана Хаузера (Hermann Hauser), разлад с Huawei будет иметь невероятно разрушительные последствия для ARM.

Политика В Англии и Франции торжественно отмечают 75-летие D-Day В Великобритании все внимание сегодня было приковано к Портсмуту, где торжественно отмечают D-Day, так исторически называют здесь день высадки союзников в Нормандии.

Здоровье 7 симптомов, которые могут указывать на сердечный приступ у женщин Внезапная усталость, возникающая, несмотря на нормальный сон (минимум 7 часов) и отсутствие тяжелых нагрузок, может быть первым предвестником приближающегося сердечного приступа у женщин.

Политика Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".

Общество Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.

Наука На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.

Футбол ЦСКА заинтересовался нападающим «Тулузы» Добавим, что Саного перешел в Тулузу в июле 2017 года из лондонского Арсенала в качестве свободного агента.

Политика Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.

Космос Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра.

Общество Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.

Политика Парламентские выборы в Дании выиграла оппозиция Большинство голосов на выборах в парламент Дании получила левая оппозиция, передаёт Датское радио.

Гаджеты На Apple подали в суд из-за монополизации рынка приложений Сообщается, что разработчики приложений для устройств Apple Дональд Кэмерон и компания Pure Sweat Basketball подали иск к корпорации, обвинив её в монополизации рынка приложений.

Политика Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".

Шоу-бизнес Племянница Софии Ротару сломала обе руки Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.

Гаджеты Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную камеру Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился характеристиками смартфона Huawei Nova 5i, который еще не был представлен официально.

Происшествия Задержан начальник колонии Копейска 5 июня сотрудники ФСБ задержали за взятку начальника колонии № 15 Копейска Владимира Ульянова.