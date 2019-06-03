Энергетика

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населенияРБК вчера в 07:46

Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий». Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, разработанный документ не даст «Нафтогазу» злоупотреблять монопольным положением.
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Эксперт прокомментировал обещание Гройсмана по «Нафтогазу»

RT на русскомвчера в 13:47

Гройсман обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Телеканал 360°вчера в 10:49

Кабмин Украины решил обязать «Нафтогаз» снизить цены для граждан

Известиявчера в 05:15

«Нафтогаз» заявил, что уже снизил цену на газ для населения

РИА Новостивчера в 08:59

Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Газета.Ruвчера в 05:24

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

РБКвчера в 07:46

Цены на газ для населения Украины обещают снизить в июле

Евразия Daily03 июня в 04:32
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Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти

Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы.
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На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка

Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.
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Учителя Борзинской школы №43 пожаловались врио губернатора Забайкалья Александру Осипову, посетившему школу во время рабочей поездки, на ветхую мебель и старые окна.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено 04 июня в 18:55
Происшествия

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
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Власти ДНР рассказали о предотвращенном теракте в Донецке

В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предотвращении теракта, который планировался 5 июня украинскими силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города Донецка.
Обновлено вчера в 05:48
Технологии

Основатель ARM полагает, что разрыв с Huawei сильно повредит британской компании

По словам основателя британской ARM Holdings, работавшего до этого в Acorn Computers, Хермана Хаузера (Hermann Hauser), разлад с Huawei будет иметь невероятно разрушительные последствия для ARM.
Обновлено вчера в 10:15
Космос

Проблемы с двигателем возникли у космического аппарата «Ямал-601»

У космического аппарата "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем.
Обновлено 04 июня в 10:55
Политика

В Англии и Франции торжественно отмечают 75-летие D-Day

В Великобритании все внимание сегодня было приковано к Портсмуту, где торжественно отмечают D-Day, так исторически называют здесь день высадки союзников в Нормандии.
Обновлено вчера в 17:46
Общество

На базе ТД «Профнастил» 8 июня пройдёт акция «Удачная суббота»

Первую удачную субботу решено провести 8 июня.
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Здоровье

7 симптомов, которые могут указывать на сердечный приступ у женщин

Внезапная усталость, возникающая, несмотря на нормальный сон (минимум 7 часов) и отсутствие тяжелых нагрузок, может быть первым предвестником приближающегося сердечного приступа у женщин.
Обновлено вчера в 12:38
Политика

Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США

Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
Обновлено вчера в 17:03
Общество

Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено вчера в 14:46
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ФБР обнародовало досье на снежного человека

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Наука

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые

Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:54
Футбол

ЦСКА заинтересовался нападающим «Тулузы»

Добавим, что Саного перешел в Тулузу в июле 2017 года из лондонского Арсенала в качестве свободного агента.
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Политика

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
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Космос

Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра

Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра.
Обновлено в 00:03
Общество

Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено вчера в 08:41
Политика

Парламентские выборы в Дании выиграла оппозиция

Большинство голосов на выборах в парламент Дании получила левая оппозиция, передаёт Датское радио.
Обновлено вчера в 21:47
Гаджеты

На Apple подали в суд из-за монополизации рынка приложений

Сообщается, что разработчики приложений для устройств Apple Дональд Кэмерон и компания Pure Sweat Basketball подали иск к корпорации, обвинив её в монополизации рынка приложений.
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Максим Галкин показал «дачное хозяйство»

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Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе

Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Племянница Софии Ротару сломала обе руки

Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
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Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную камеру

Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился характеристиками смартфона Huawei Nova 5i, который еще не был представлен официально.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

Задержан начальник колонии Копейска

5 июня сотрудники ФСБ задержали за взятку начальника колонии № 15 Копейска Владимира Ульянова.
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие

Аэропорт в Триполи подвергся авиаудару

Взлётно-посадочная полоса аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару.
Обновлено вчера в 21:01
Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Обновлено вчера в 16:58
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Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

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Политика

Морозов покинул пост врио главы Астраханской области ради спецслужб

Вынужденная отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова обусловлена семейными обстоятельствами, сообщил высокопоставленный источник.
Обновлено вчера в 07:20
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