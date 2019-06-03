Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населенияРБК 07:46

Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий». Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, разработанный документ не даст «Нафтогазу» злоупотреблять монопольным положением.

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

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