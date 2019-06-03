Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населенияРБК вчера в 07:46
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий». Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, разработанный документ не даст «Нафтогазу» злоупотреблять монопольным положением.
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При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек
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Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
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Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 12:36
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Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено 04 июня в 08:48
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Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 00:00
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В центре Петербурга три девочки пострадали в ДТП с тремя машинами
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Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
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Общество
Учителя Борзинской школы пожаловались Осипову на ветхую мебель
Учителя Борзинской школы №43 пожаловались врио губернатора Забайкалья Александру Осипову, посетившему школу во время рабочей поездки, на ветхую мебель и старые окна.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Комсомольске в карьер с водой упала машина с людьми
Автомобиль упал в карьер с водой на территории садового некоммерческого товарищества "3-и сады ЗЛК" в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
Новейший авианосец США оказался несовместим с F-35
Конгресс США собирается запретить прием на вооружение второго авианосца класса «Джеральд Р. Форд», который пока достраивается на верфи, так как истребители F-35С, которые должны составить основу авиакрыла корабля, не могут с него взлетать, сообщает The Drive.
Обновлено вчера в 07:45
Гаджеты
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Microsoft обновила мобильное приложение популярного мессенджера, присовокупив к нему опцию совместного доступа к экрану во время видеозвонка.
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Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома
Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено вчера в 05:56
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Химками» в финале Единой лиги ВТБ
В Москве состоится первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретятся столичный ЦСКА и подмосковный «Химки».
Обновлено вчера в 01:11
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
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Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Россию
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.
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Шоу-бизнес
Первая жена Меладзе рассказала о смерти сына
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему погиб их общий сын.
Обновлено вчера в 08:01
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На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
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Политика
В США заявили, что Зеленский попросил у Вашингтона новые вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с американским сенатором Робертом Портманом (республиканец от штата Огайо) рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений.
Обновлено вчера в 22:43
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Фармакологи предупредили об опасности приема активированного угля
Фармакологи предупредили о последствиях, связанных с приемом активированного угля.
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