Энергетика

Гройсман пообещал обязать «Нафтогаз» снизить цену на газ для населенияRT на русском 05:22

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования этой цены.
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Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Газета.Ru05:24

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

РБК07:46

«Нафтогаз» заявил, что уже снизил цену на газ для населения

РИА Новости08:59

Гройсман обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Телеканал 360°10:49

Гройсман пообещал обязать «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения

RT на русском05:22

Кабмин Украины решил обязать «Нафтогаз» снизить цены для граждан

Известия05:15

В КБР чиновники отчитались о снижении цен на газ на АГНКС

Регион online01 июня в 23:12
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Экономика

РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:02
Игры

Для Battlefield V выпустят ремейк карты «Метро»

В октябре разработчики введут карту «Метро», которая уже присутствовала в третьей и четвертой частях тактического шутера.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка

Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.
Обновлено в 11:09
Хоккей

СКА подписал контракт с Кагарлицким

Обновлено в 11:18
Общество

Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Транспорт

ЦОДД предупредил об ограничении движения на западе Москвы в выходные

Обновлено в 10:06
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:15
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В МЧС объяснили задержку помощи при крушении SSJ-100 в Шереметьево

Замминистра МЧС Павел Барышев рассказал, что во время трагедии с самолетом SSJ-100 в Шереметьево дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили к месту, так как была "закрыта полоса", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:54
Технологии

Tesla закрыла сотрудникам доступ к соцсети для жалоб на работодателей

Компания Tesla Илона Маска заблокировала своим работникам доступ к соцсети Blind для жалоб на работодателей.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала обнаженное тело в душе

Настя Каменских показала поклонникам обнаженное тело в душе.
Обновлено в 04:57
Здоровье

Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении

Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:33
Политика

Bloomberg: ЕС одобрил продление санкций в отношении России по Крыму

Издание сообщает о решении дипломатов Европейского союза продлить санкции в отношении Москвы.
Обновлено в 11:22
Культура

«Россия 24» решила разоблачить ошибки «Чернобыля», но ошиблась сама

Авторы программы о неточностях в сериале "Чернобыль", вышедшей на телеканале "Россия 24", допустили фактическую ошибку.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В США операция по спасению туристки превратилась в головокружительный аттракцион. Видео

В США спасательная операция превратилась в головокружительный аттракцион - в прямом смысле этого слова.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В Махачкале загорелась крыша онкологического центра

Возгорание произошло на крыше онкологического центра в Махачкале, жертв и пострадавших нет, сообщает региональное ГУМЧС.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии

Обновлено в 03:57
Общество

Тяжелобольная участница шоу Елены Малышевой уличила телевизионщиков во лжи

Обновлено в 09:55
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В Москве загорелась кровля дата-центра

По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.
Обновлено в 08:41
Политика

Зеленский обратился к России после «обострения обстановки» в Донбассе

Обновлено в 11:40
Происшествия

ФСБ сообщила о ликвидации ячейки «Свидетелей Иеговы» в Севастополе

В Севастополе ФСБ раскрыла и пресекла деятельность ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 09:02
Религия

Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня

Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
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Авто

«Автотор» начал производство внедорожника BMW X7

Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

В Музее Победы открывается выставка «Второй фронт»

Обновлено в 05:55
Политика

Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию

В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 03:52
Авто

Продажи «АвтоВАЗа» в мае резко замедлились

Обновлено в 10:23
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Серпуховские врачи приняли роды у пациентки с редчайшей патологией

Обновлено в 03:29
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