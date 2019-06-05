Энергетика

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населенияРБК 07:46

Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий». Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, разработанный документ не даст «Нафтогазу» злоупотреблять монопольным положением.
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«Нафтогаз» ответил на заявления Гройсмана: цену на газ уже снизили

Московский Комсомолец09:18

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

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Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Газета.Ru05:24

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RT на русском05:22

Гройсман обвинил «Нафтогаз» в искусственном завышении внутренних цен на газ

ТАСС04:48

Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения

Говорит Москва05:02
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Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения

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Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.
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Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

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Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА

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Почему Зеленский не сможет обеспечить вступление Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после того, как в стране пройдет референдум по этому вопросу.
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В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

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Обновлено в 03:11
Культура

Мединский открыл памятник Пушкину в Шереметьево

Министр культуры России Владимир Мединский в среду, 5 июня, открыл памятник Александру Пушкину в аэропорту Шереметьево в честь присвоения воздушной гавани имени поэта.
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Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Ранее 5 июня Зеленский заявил, что украинцы по-разному относятся к Супрун, но поблагодарил бога за то, что у него самого другой врач.
Обновлено в 09:16
Общество

Кубанского судью смутила картина на конверте с материалами дела

Судья Арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский потребовал от одного из участников судебного процесса пояснений в связи с конвертом, который последний выбрал для передачи материалов дела.
Обновлено в 05:19
Происшествия

ФСБ сообщила о ликвидации ячейки «Свидетелей Иеговы» в Севастополе

В Севастополе ФСБ раскрыла и пресекла деятельность ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 09:02
Общество

Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

В квартире вице-мэра российского города нашли бордель

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность борделя, организованного в задекларированной квартире вице-мэра Нягани (ХМАО) Виктора Манухина.
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Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

Медицинская служба Спартака заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.
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Политика

Матвиенко предложила защищать россиян за рубежом на бюджетные деньги

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BMW и Jaguar Land Rover будут вместе разрабатывать электромобили

Компании BMW и Jaguar Land Rover займутся совместной разработки электродвигателей и трансмиссий для электромобилей.
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The Hill: США сами вручили в руки КНР рычаги давления на Вашингтон

Сегодня редкоземельные минералы необходимы для производства многочисленных технологий XXI века, начиная с мобильных телефонов и солнечных батарей, заканчивая системами вооружений, пишут Стивен Мур и Николас Лорис в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:45
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Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
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Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
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СК заочно арестовал напавшую на посольство России украинку

Следственный комитет России заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.
Обновлено в 09:29
Экономика

Амурский суд запретил допэмиссию акций «Восточного» на ₽5 млрд

Арбитражный суд Амурской области принял обеспечительные меры по иску компании "Финвижн" Артема Аветисяна к "Восточному", введя запрет на проведение согласованной с ЦБ допэмиссии акций банка на сумму 5 млрд руб. Это следует из определения суда от 5 июня (есть в распоряжении РБК), его содержание подтвердили в "Финвижн" и инвестфонде Baring Vostok.
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Компания «Ростелеком» закрыла сделку по приобретению 51% в уставном капитале ООО «КорКласс» — владельца и разработчика платформы для систем «Безопасного города».
Обновлено в 06:10
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МЧС предупредило петербуржцев об аномальной жаре в дни ПМЭФ

В период с 5 по 9 июня в Петербурге и большинстве районов Ленинградской области ожидается аномально жаркая погода.
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Интернет

Самарский проект «бесконечных флешек» закрыли

Самарский создатель Flashsafe Алексей Чуркин объявил о закрытии проекта.
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Политика

На Украине сравнили ситуацию с Россией в ПАСЕ с кануном Второй мировой

Глава делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию с Россией в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.
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Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

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Ford научил автомобили «общаться» с гаджетами пешеходов

На ежегодной встрече представителей Американской общественной организации интеллектуального транспорта компания Ford продемонстрировала инновационные разработки в области «общения» автомобилей с инфраструктурой и другими участниками движения.
Обновлено в 08:22
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