Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населенияРБК 07:46
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий». Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, разработанный документ не даст «Нафтогазу» злоупотреблять монопольным положением.
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Общество
Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения
Ранее стало известно о возбуждении СК уголовного дела о нарушении равенства прав человека после отказа турбазы Нижегородской области принять на отдых детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 07:34
Общество
Победителей школьного конкурса от «Мемориала» вызвали в ФСБ
Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.
Обновлено в 04:01
Футбол
Курбан Бердыев ушел из «Рубина»
Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено 03 июня в 17:00
Футбол
Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА
Швейцарец Джанни Инфантино переизбран на должность президента Международной федерации футбола, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 05:44
Политика
Почему Зеленский не сможет обеспечить вступление Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после того, как в стране пройдет референдум по этому вопросу.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Культура
Мединский открыл памятник Пушкину в Шереметьево
Министр культуры России Владимир Мединский в среду, 5 июня, открыл памятник Александру Пушкину в аэропорту Шереметьево в честь присвоения воздушной гавани имени поэта.
Обновлено в 07:42
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Ранее 5 июня Зеленский заявил, что украинцы по-разному относятся к Супрун, но поблагодарил бога за то, что у него самого другой врач.
Обновлено в 09:16
Общество
Кубанского судью смутила картина на конверте с материалами дела
Судья Арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский потребовал от одного из участников судебного процесса пояснений в связи с конвертом, который последний выбрал для передачи материалов дела.
Обновлено в 05:19
Происшествия
ФСБ сообщила о ликвидации ячейки «Свидетелей Иеговы» в Севастополе
В Севастополе ФСБ раскрыла и пресекла деятельность ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 09:02
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность борделя, организованного в задекларированной квартире вице-мэра Нягани (ХМАО) Виктора Манухина.
Обновлено в 07:47
Футбол
Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ
Медицинская служба Спартака заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 07:56
Транспорт
В российских поездах появились ароматизированные вагоны
В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Авто
BMW и Jaguar Land Rover будут вместе разрабатывать электромобили
Компании BMW и Jaguar Land Rover займутся совместной разработки электродвигателей и трансмиссий для электромобилей.
Обновлено в 08:19
Политика
The Hill: США сами вручили в руки КНР рычаги давления на Вашингтон
Сегодня редкоземельные минералы необходимы для производства многочисленных технологий XXI века, начиная с мобильных телефонов и солнечных батарей, заканчивая системами вооружений, пишут Стивен Мур и Николас Лорис в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:45
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено в 08:20
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Политика
СК заочно арестовал напавшую на посольство России украинку
Следственный комитет России заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.
Обновлено в 09:29
Экономика
Амурский суд запретил допэмиссию акций «Восточного» на ₽5 млрд
Арбитражный суд Амурской области принял обеспечительные меры по иску компании "Финвижн" Артема Аветисяна к "Восточному", введя запрет на проведение согласованной с ЦБ допэмиссии акций банка на сумму 5 млрд руб. Это следует из определения суда от 5 июня (есть в распоряжении РБК), его содержание подтвердили в "Финвижн" и инвестфонде Baring Vostok.
Обновлено в 08:22
Политика
Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными
Обновлено в 08:10
Экономика
«Ростелеком» купил 51% в разработчике систем «Безопасного города»
Компания «Ростелеком» закрыла сделку по приобретению 51% в уставном капитале ООО «КорКласс» — владельца и разработчика платформы для систем «Безопасного города».
Обновлено в 06:10
Общество
МЧС предупредило петербуржцев об аномальной жаре в дни ПМЭФ
В период с 5 по 9 июня в Петербурге и большинстве районов Ленинградской области ожидается аномально жаркая погода.
Обновлено в 07:43
Интернет
Самарский проект «бесконечных флешек» закрыли
Самарский создатель Flashsafe Алексей Чуркин объявил о закрытии проекта.
Обновлено в 05:41
Политика
На Украине сравнили ситуацию с Россией в ПАСЕ с кануном Второй мировой
Глава делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию с Россией в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.
Обновлено в 08:40
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Авто
Ford научил автомобили «общаться» с гаджетами пешеходов
На ежегодной встрече представителей Американской общественной организации интеллектуального транспорта компания Ford продемонстрировала инновационные разработки в области «общения» автомобилей с инфраструктурой и другими участниками движения.
Обновлено в 08:22