Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населенияРБК вчера в 07:46
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий». Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, разработанный документ не даст «Нафтогазу» злоупотреблять монопольным положением.
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Футбол
Неймар получил травму в матче с Катаром
Лидер сборной Бразилии Неймар не смог доиграть товарищеский матч против команды Катара.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран
Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.
Обновлено вчера в 14:28
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Семилетний внук заставил мужчину похудеть на 150 килограммов
Обновлено вчера в 22:30
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Наука
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Большая Удина. Об этом сообщают ученые из Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 00:44
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Технологии
Почти каждый второй россиянин видел личные данные своих коллег
Выяснилось, что практически каждый второй россиянин — примерно 44 % — видел конфиденциальные данные людей, с которыми он работает.
Обновлено вчера в 11:49
Здоровье
Минздрав предложил проводить диспансеризацию за сутки
Диспансеризация и все профосмотры граждан врачами должны проводиться в течение дня, считает Минздрав.
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Московские власти скрыли доходы Никиты Михалкова
Обновлено вчера в 20:08
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Политика
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено вчера в 16:31
Экономика
EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию
Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК).
Обновлено в 00:02
Политика
Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия
В США при взрыве в аэропорту пострадали 12 человек
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Почему россияне боятся потерять работу
Большинство россиян (65 процентов) боятся потерять работу из-за появления новых технологий.
Обновлено в 00:00
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 16:58
Экономика
Fiat Chrysler отозвала предложение о слиянии с Renault, пишут СМИ
Ранее The Financial Times со ссылкой на несколько источников писала, что Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 19:57
Хоккей
Сушинский может покинуть «Авангард»
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут выйти из структуры омского клуба.
Обновлено вчера в 15:57
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:54
Футбол
Дадут в Мордовии: сборная РФ примет в Саранске слабейшую команду мира
Встреча состоится 8 июня в Саранске на 45-тысячной арене, которая была задействована на прошлогоднем чемпионате мира.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Американский врач обвиняется в убийстве 25 пациентов
ИА «Ореанда-Новости» В американском штате Огайо врача обвинили в преднамеренном убийстве 25 пациентов в возрасте от 37 до 85 лет.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки
В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Стрельба произошла у школы в Новой Зеландии
Обновлено вчера в 21:09