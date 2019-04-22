Энергетика
Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%REGNUM вчера в 17:03
Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
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Украинское правительство и «Нафтогаз» согласовали снижение цен на газ для населения
Коммерсантъвчера в 16:41
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Израильский журналист обвинил русскую водку в поражении Порошенко
Израильский журналист Аншель Пфеффер в своей статье для издания Haaretz заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел неудачу на выборах отчасти из-за того, что на Украину был запрещен ввоз российской водки.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Ланской рассказал, что пережил после смерти Юлии Началовой
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В доме на Гражданском проспекте в Петербурге рухнула стена
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В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
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Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу
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РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
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В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
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