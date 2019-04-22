Энергетика

Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%REGNUM вчера в 17:03

Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
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Премьер Украины считает, что цена на газ для населения будет снижаться

РИА Новости03:38

Украинское правительство и «Нафтогаз» согласовали снижение цен на газ для населения

Коммерсантъвчера в 16:41

Украина нашла способ не повышать цены на газ после избрания президента

РБКвчера в 16:17

Снижение стоимости газа для населения согласовали на Украине

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Украинцам снизили цены на газ

Газета.Ruвчера в 14:16

Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%

ТАССвчера в 13:11

Правительство Украины снизило цены на газ для населения на 3,5%

Говорит Москвавчера в 13:45
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Происшествия

Грабитель украл скрипку артистки ансамбля ФСБ в Москве

Злоумышленник ограбил артистку Центрального пограничного ансамбля ФСБ. Инцидент произошёл в столице на улице 1-я Бухвостова.
Обновлено в 02:44
Политика

Украинский судья подал иск против Порошенко

Иск в отношении действующего президента Украины Петра Порошенко подан судьей Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 04:38
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

Если дачная теплица имеет капитальный фундамент, а ее перемещение без повреждения всей конструкции невозможно, такая постройка относится к недвижимости.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Экономика

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Происшествия

Юные убийцы инвалида из Березовского получили 36 лет на четверых

Обновлено в 03:24
Недвижимость

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке

Певец напомнил Харламову, что у того подрастает маленькая дочка Анастасия.
Обновлено в 03:00
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Авто

Названы самые надежные моторы кроссоверов с пробегом более 150 тыс. км

Эксперты портала NJCar составили ТОП-5 самых надежных моторов на кроссоверах с пробегом более 150 тыс. километров.
Обновлено вчера в 10:21
Политика

Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду

Обновлено в 04:22
Авто

В России отзывают 52 тыс. автомобилей Subaru

Компания Subaru отзывает в России 52 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

В Москве взорвался электросамокат и оставил трещину в стене дома

Обновлено в 02:35
Политика

ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера

Федеральное бюро расследований США рассматривало версию о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
Обновлено в 03:57
Политика

Познер назвал «слепотой» отрицание демократии на Украине

Фрагмент передачи был опубликован на сайте "Познер.Online". По его словам, в этой стране действительно есть демократия.
Обновлено в 03:01
Общество

Центр Севастополя остался без электричества

В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Политика

Израильский журналист обвинил русскую водку в поражении Порошенко

Израильский журналист Аншель Пфеффер в своей статье для издания Haaretz заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел неудачу на выборах отчасти из-за того, что на Украину был запрещен ввоз российской водки.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Здоровье

Двое туристов привезли в Кузбасс смертельную лихорадку

В этом году двое кузбасских туристов в Таиланде заразились смертельной лихорадкой.
Обновлено в 02:25
Финансы

Рубль растет на открытии торгов

Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Дмитрий Ланской рассказал, что пережил после смерти Юлии Началовой

Экс-солист группы «Премьер-министр», первый супруг умершей чуть более месяца назад исполнительницы Юлии Началовой Дмитрий Ланской на странице в Instagram рассказал, что ему пришлось пережить после смерти певицы.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В доме на Гражданском проспекте в Петербурге рухнула стена

Как рассказали 78.ru местные жители, в доме № 120, корпус 4 по Гражданскому проспекту произошла деформация внешней стены после сноса капитальных стен внутри двух квартир на первом этаже.
Обновлено в 04:45
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено вчера в 08:11
Технологии

Смартфон Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверы

Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон Huawei P30 Pro осуществляет отправку запросов, а возможно, и данных, на китайские правительственные серверы.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Губернатор Закарпатской области Украины подал заявление об отставке

Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 04:27
Авто

Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу

Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24
Общество

Российским олигархам становится трудно купить элитное жилье в Лондоне

Ранее олигархи из России регулярно покупали недвижимость в Лондоне стоимостью 100 миллионов фунтов (8,29 миллиарда рублей).
Обновлено в 03:46
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Общество

В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
Обновлено в 03:38
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