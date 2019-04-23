Энергетика
Премьер Украины считает, что цена на газ для населения будет снижатьсяРИА Новости 03:38
Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" ранее согласовали снижение цены природного газа для населения и тепловой генерации с 1 мая на 3,5% – с 8,55 тысячи гривен (около 318 долларов) до 8,24 тысячи гривен (около 307 долларов) за тысячу кубометров.
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Украинское правительство и «Нафтогаз» согласовали снижение цен на газ для населения
Коммерсантъвчера в 16:41
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