Энергетика
Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%REGNUM вчера в 17:03
Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
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Украинское правительство и «Нафтогаз» согласовали снижение цен на газ для населения
Коммерсантъвчера в 16:41
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В Музее современного искусства «Гараж» будет установлена инсталляция «Как встретить ангела» Ильи и Эмилии Кабаковых.
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Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение
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Познер раскритиковал критиков демократии на Украине
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Более 50 человек умерли, считая голоса на выборах в Индонезии
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Экономика
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
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В апреле читатели сайта Ria.ru приняли участие в интерактивном опросе, в результате которого эксперты Роспотребнадзора к празднику Пасхи проверили три самых популярных марки куриных яиц, творога и муки.
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Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.
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Заведено уголовное дело Краснодар, 23 апреля. В прокуратуру подано заявление от журналиста издания «Росдержава» на сочинских полицейских.
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Сотрудникам нацпарка "Земля леопарда" с помощью фотоловушек впервые удалось запечатлеть дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории Владивостока.
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Дмитрий Навоша покинул пост гендиректора Sports.ru
Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша покинул пост гендиректора издания, новым руководителем проекта стал Марк Тен, написал Навоша в Facebook.
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