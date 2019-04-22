Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%REGNUM вчера в 17:03

Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%

Общество Определен самый дорогой авиаперелет из России на майские праздники Онлайн-сервис бронирования билетов Biletix определил самый дорогой авиаперелет из России на майские праздники.

Политика В штабе Зеленского отвергли поздравление Януковича В штабе Владимира Зеленского отвергли поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, пишет RT.О том, что жест экс-президента вызвал негативную реакцию у команды Зеленского, рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.

Политика США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.

Общество В парке «Патриот» откроется мультимедийная галерея «Дорога памяти» Минобороны предоставит возможность любому желающему прислать фотографии своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны для мультимедийной галереи "Дорога памяти", которая будет создана в подмосковном парке "Патриот".

Шоу-бизнес Госпитализирована певица Любовь Успенская Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.

Экономика Счётная палата выявила в 2018 году нарушения почти на 773 млрд рублей Счётная палата России опубликовала отчёт, в котором говорится, что ведомство выявило в прошлом году нарушения почти на 773 млрд рублей.

Политика Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.

Хоккей Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".

Политика Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.

Культура В «Гараже» установят инсталляцию «Как встретить ангела» Кабаковых В Музее современного искусства «Гараж» будет установлена инсталляция «Как встретить ангела» Ильи и Эмилии Кабаковых.

Экономика Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение Следует отметить, что основной кредитор господина Исмаилова, БМ-банк, предоставивший в 2012–2014 годах ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V так и не погашенные кредиты на сумму более $230 млн под его личные поручительства, сейчас пытается обратить взыскания и на иностранные активы экс-хозяина Черкизовского рынка.

Шоу-бизнес Мать Меган Маркл прилетела в Лондон на роды дочери Мать Меган Маркл Дория Рэгланд прилетела в Лондон на роды дочери, чтобы ее поддержать.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Политика Познер раскритиковал критиков демократии на Украине Телеведущий Владимир Познер раскритиковал критиков, полагающих, что на Украине не может быть демократии.

Экономика Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Здоровье Американские специалисты раскрыли способ избежать ранней смерти Эксперты из американского колледжа кардиологов назвали способ, который поможет избежать ранней смерти.

Общество Роспотребнадзор проверил три наиболее популярные марки творога В апреле читатели сайта Ria.ru приняли участие в интерактивном опросе, в результате которого эксперты Роспотребнадзора к празднику Пасхи проверили три самых популярных марки куриных яиц, творога и муки.

Наука Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.

Происшествия Сочинские полицейские избили журналиста Заведено уголовное дело Краснодар, 23 апреля. В прокуратуру подано заявление от журналиста издания «Росдержава» на сочинских полицейских.

Авто Great Wall выпустит роскошную версию кроссовера Haval F5 Новый молодежный кроссовер Haval F5, вышедший на китайский рынок осенью прошлого года, скоро получит роскошную версию.

Общество Амурский тигр и леопард впервые сфотографировались во Владивостоке Сотрудникам нацпарка "Земля леопарда" с помощью фотоловушек впервые удалось запечатлеть дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории Владивостока.