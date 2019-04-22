Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%REGNUM вчера в 17:03

Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%

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