Энергетика

Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%REGNUM вчера в 17:03

Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украинское правительство и «Нафтогаз» согласовали снижение цен на газ для населения

Коммерсантъвчера в 16:41

Снижение стоимости газа для населения согласовали на Украине

Известиявчера в 16:34

Правительство Украины согласовало снижение цен на газ для населения

Взгляд.рувчера в 13:10

Украинцам снизили цены на газ

Газета.Ruвчера в 14:16

Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%

ТАССвчера в 13:11

Украина нашла способ не повышать цены на газ после избрания президента

РБКвчера в 16:17

Правительство Украины снизило цены на газ для населения на 3,5%

Говорит Москвавчера в 13:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Хоккей

Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Гаджеты

Смартфоны Apple получат поддержку 5G уже в следующем году

Смартфоны Apple получат поддержку 5G уже в следующем году, но если американские операторы запустят сеть до этого срока, то калифорнийская компания может потерять долю на домашнем рынке.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол

Квинси Промес: Глушаков доказал, что любит спартаковский ромбик

Бывший атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, выступающий в настоящий момент за испанскую "Севилью", заступился за футболиста красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 00:08
Экономика

СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»

Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркет».
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

Убившие инвалида уральские подростки получили почти десять лет колонии

Обновлено в 02:41
Экономика

Российскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги

Недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова продадут на торгах, вырученные средства поделят между основными кредиторами.
Обновлено в 02:46
Политика

Гройсман рассказал о своем политическом будущем

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен создать новую политическую силу и участвовать в осенних парламентских выборах.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В центре Красноярска грузовик с мороженым врезался в автобус

Обновлено в 01:21
Экономика

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
Обновлено в 03:08
Экономика

Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей

Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб.
Обновлено в 01:28
Общество

Великий герцог Люксембурга Жан умер

Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Недвижимость

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Москве ограбили артистку ансамбля ФСБ, сообщил источник

Скрипку за 1,3 миллиона рублей украли у артистки Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ в Москве, но инструмент быстро удалось найти и вернуть, рассказал РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:14
Транспорт

Поезда на ВСМ в Петербург могут ходить как метро и иметь четыре класса

Обновлено в 02:00
Общество

ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц

Если речь идет о постройках такого рода, платить налог за них нужно, подчеркивают в ФНС.
Обновлено вчера в 16:37
Шоу-бизнес

Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов развелся с женой

Андрей Григорьев-Аполлонов призвал поклонников не переживать за него и его семью, а также выразил уверенность в том, что ему и Марии все же удастся сохранить приятельские отношения после стольких лет официального брака.
Обновлено в 02:04
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Культура

Советский Джеймс Бонд: Лев Прыгунов отмечает 80 лет

Обновлено в 02:41
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено 21 апреля в 22:56
Политика

ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Обновлено в 02:43
Авто

Новый компактный кроссовер Toyota займет место между RAV4 и C-HR

В модельном ряду бренда новинка займет место между RAV4 и C-HR.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Красноярске вынесли приговор вербовщикам студентов в террористы

С 2016 по 2018 годы организаторы ячейки проводили активную работу по вовлечению студентов в ряды террористической группировки.
Обновлено в 02:22
Экономика

Главный по труду в Зауралье посчитал вредным повышение зарплат рабочим

Чиновник во время круглого стола выразил мнение, что повышение минимального размера оплаты труда "стало проблемой".
Обновлено вчера в 23:57
Политика

«Другой тип человека и политики». Сможет ли Зеленский побороть коррупцию на Украине

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский обозначил борьбу с коррупцией одним из главных направлений своей работы.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия

СК возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье

СК РФ возбудил уголовные дела по фактам халатности в Забайкалье, повлекшей уничтожение имущества и причинение вреда здоровью из-за масштабных пожаров, сообщает СК РФ.
Обновлено в 03:13
Интернет

Составлен рейтинг самых ненадежных паролей

Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:03
Энергетика

Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель

Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие

Украинские моряки начали тренировки по захвату судов

Обновлено вчера в 23:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное