Экономика

Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливоRT на русском 04:46

Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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Правительство поручило проследить за ценами на авиабилеты и авиатопливо

Коммерсантъ05:09

Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

RT на русском04:46

Правительство поручило министрам провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

Известия04:33

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

РБК04:18

Кабмин поручил министерствам представить предложения по недопущению роста авиатоплива

ТАСС04:01

Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

РИА Новости03:55

Правительство РФ задумалось о сдерживании роста цен на авиабилеты и топливо

Говорит Москва03:55
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Экономика

В России могут изменить правила зачисления зарплат

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении правил зачислении заработных плат россиянам.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Саратове обрушилась часть стены и крыши многоэтажки

В Саратове по улице 50 лет октября 71, обвалилась зчасть фасада и кровли жилого дома.
Обновлено в 05:07
Космос

В Центре подготовки космонавтов получили самолет Ту-204-300

Позже в ЦПК будет поставлен ещё один самолёт этой серии. Ранее в ЦПК сообщали, что новая техника не поставлялась Центру с 90-х годов.
Обновлено в 04:42
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В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
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Тимошенко ушла с дебатов из-за отсутствия Порошенко и Зеленского

Обновлено вчера в 13:15
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Ученые нашли способ сделать человека невидимым для комаров

Выращенных с измененным ДНК насекомых сажали в емкость, которая позволяла располагать у выхода образцы пота людей и животных, защищая их от комаров противомоскитной сеткой.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия

В Китае из-за лесного пожара эвакуировали почти четыре тысячи человек

Свыше 3,8 тысячи человек эвакуированы в китайской провинции Шаньси в центральной части страны из-за лесного пожара, говорится в сообщении министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая.
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Происшествия

Каноистка из Португалии родила в коме

В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева

Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено вчера в 10:14
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Путин и топ-чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2018 год

Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

Обновлено в 05:22
Политика

Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле

Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено вчера в 20:54
Авто

Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N

Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
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Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Футбол

Амир Натхо включен в заявку БАТЭ на сезон

Как сообщает официальный сайт борисовского клуба, 22-летний хавбек включен в заявку на сезон.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Саратове машина сбила на «зебре» пожилую женщину с ребенком

Легковой автомобиль в субботу в центре Саратова сбил женщину с полуторагодовалым внуком на пешеходном переходе, пострадавшие доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Обновлено в 05:14
Финансы

ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд

В январе ЦБ оценивал чистый отток капитала из России в $67,5 млрд.
Обновлено вчера в 10:25
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Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика

Продажи новостроек в США в феврале выросли до максимума за год

Средняя цена продажи нового дома в США в феврале упала на 3,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до $315,3 тыс. При февральских темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 6,1 месяца - это минимум с июня - по сравнению с 6,5 месяца в январе.
Обновлено вчера в 10:49
Шоу-бизнес

Началовой не дадут звание заслуженной артистки России посмертно

Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске

В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 13:40
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Суд в Забайкалье приговорил 12 экс-сотрудников ГИБДД за взятки

Обновлено в 04:46
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Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»

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Компания Sony закроет мобильное подразделение

Компания Sony приняла такое решение, потому что данные подразделения стали приносить только убытки.
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Анастасия Волочкова в честь «таинственной даты» голой села на шпагат

В честь «таинственной даты» знаменитость решила голой сесть на шпагат, и сделала это прямо на сене.
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Спорт

Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России

Лариса Куклина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
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Спасающийся от травли первый муж Началовой нанял адвоката

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Происшествия

В Краснодаре горит мебельный склад

Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
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