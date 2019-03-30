Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливоRT на русском 04:46

Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

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