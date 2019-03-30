Экономика
Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливоRT на русском 04:46
Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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Экономика
В России могут изменить правила зачисления зарплат
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении правил зачислении заработных плат россиянам.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Саратове обрушилась часть стены и крыши многоэтажки
В Саратове по улице 50 лет октября 71, обвалилась зчасть фасада и кровли жилого дома.
Обновлено в 05:07
Космос
В Центре подготовки космонавтов получили самолет Ту-204-300
Позже в ЦПК будет поставлен ещё один самолёт этой серии. Ранее в ЦПК сообщали, что новая техника не поставлялась Центру с 90-х годов.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователя
Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Политика
Тимошенко ушла с дебатов из-за отсутствия Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 13:15
Наука
Ученые нашли способ сделать человека невидимым для комаров
Выращенных с измененным ДНК насекомых сажали в емкость, которая позволяла располагать у выхода образцы пота людей и животных, защищая их от комаров противомоскитной сеткой.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
В Китае из-за лесного пожара эвакуировали почти четыре тысячи человек
Свыше 3,8 тысячи человек эвакуированы в китайской провинции Шаньси в центральной части страны из-за лесного пожара, говорится в сообщении министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Каноистка из Португалии родила в коме
В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева
Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Путин и топ-чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено вчера в 20:54
Авто
Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N
Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Футбол
Амир Натхо включен в заявку БАТЭ на сезон
Как сообщает официальный сайт борисовского клуба, 22-летний хавбек включен в заявку на сезон.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Саратове машина сбила на «зебре» пожилую женщину с ребенком
Легковой автомобиль в субботу в центре Саратова сбил женщину с полуторагодовалым внуком на пешеходном переходе, пострадавшие доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Обновлено в 05:14
Финансы
ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд
В январе ЦБ оценивал чистый отток капитала из России в $67,5 млрд.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово
Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
Продажи новостроек в США в феврале выросли до максимума за год
Средняя цена продажи нового дома в США в феврале упала на 3,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до $315,3 тыс. При февральских темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 6,1 месяца - это минимум с июня - по сравнению с 6,5 месяца в январе.
Обновлено вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске
В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 13:40
Футбол
Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»
Обновлено вчера в 12:12
Гаджеты
Компания Sony закроет мобильное подразделение
Компания Sony приняла такое решение, потому что данные подразделения стали приносить только убытки.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова в честь «таинственной даты» голой села на шпагат
В честь «таинственной даты» знаменитость решила голой сесть на шпагат, и сделала это прямо на сене.
Обновлено вчера в 15:27
Спорт
Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России
Лариса Куклина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 04:03
Политика
Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США
Обновлено вчера в 20:01
Шоу-бизнес
Спасающийся от травли первый муж Началовой нанял адвоката
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28