Кабмин России отказался от идеи установки «умных» счетчиков на газИзвестия вчера в 12:04

с чего всё началось

Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, то мы откажемся, в принципе, уже отказались, от этой идеи — установки сейчас этих счетчиков.

Кабмин РФ отказался от идеи обязательной установки «умных» счетчиков на газ по причине дороговизны реализации подобной программы. Сумма, требуемая для смены приборов учета газа, оказалась слишком чувствительной для россиян, заявил в субботу вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Кабмин России отказался от идеи установки «умных» счетчиков на газ

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