Экономика
Кабмин России отказался от идеи установки «умных» счетчиков на газИзвестия вчера в 12:04
Кабмин РФ отказался от идеи обязательной установки «умных» счетчиков на газ по причине дороговизны реализации подобной программы. Сумма, требуемая для смены приборов учета газа, оказалась слишком чувствительной для россиян, заявил в субботу вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, то мы откажемся, в принципе, уже отказались, от этой идеи — установки сейчас этих счетчиков.
— Дмитрий Козак, российский политикБИЗНЕС Online вчера в 09:25
с чего всё началось
Правительство решило отказаться от установки в жилых домах «умных счетчиков», которые отслеживают потребление газа, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на телеканале «Россия 24».Новая газетавчера в 10:32
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Российские власти отказались от установки современных счетчиков потребления газа
Эхо Москвывчера в 22:06
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