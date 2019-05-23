Экономика
Кабмин РФ в четверг рассмотрит исполнение федерального бюджета за 2018 годПРАЙМ вчера в 17:18
Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроекты об исполнении федерального бюджета за 2018 год, а также о внесении изменений в бюджет на 2019-2021 годы, сообщила пресс-служба кабинета министров.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:45, Ашберн
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Политика
В Москве ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым
НАТО не признаёт принадлежность Крыма к России и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 06:21
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации Edition 1 на российском рынке составит 1 419 000 рублей.
Обновлено в 06:20
Финансы
Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня в рамках коррекции
Рынок акций РФ и рубль в начале дня немного снизятся в рамках коррекции после рекордов среды по индексу Мосбиржи и курсу валюты РФ к доллару и евро.
Обновлено в 02:49
Кино
Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах
Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Футбол
Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован
Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Автобус с российскими туристами разбился в Италии
Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
Недостроенное метро в Омске зальют цементом
Участок недостроенного метро в Омске между станциями «Рабочая» и «Маршала Жукова» заполнят цементно-песчаным раствором.
Обновлено в 05:14
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Обновлено в 06:31
Авто
Глава Ford Sollers Адиль Ширинов назначен гендиректором УАЗа
До назначения в СП Ford Sollers Адиль Ширинов занимал должности заместителя гендиректора, а также коммерческого директора компании "СОЛЛЕРС" и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами.
Обновлено в 04:40
Политика
The Times: Мэй готовится объявить об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить об отставке.
Обновлено в 01:14
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Политика
Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:46
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Армия Сирии предупредила жителей Идлиба о начале военной операции
Сирийская армия начала разбрасывать с вертолетов листовки с обращением к жителям провинции Идлиб покинуть свои дома перед стартом масштабной военной операции по ее освобождению от террористов, передает РИА Новости со ссылкой на проправительственную газета al-Watan.
Обновлено в 05:40
Политика
Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова
Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
Обновлено в 06:02
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Политика
Президенство Зеленского, или Ловушка для дурней
21 мая Владимир Зеленский произвел первые кадровые перестановки Новоизбранный глава государства назначил руководителей своей Администрации и нового главу Генштаба.
Обновлено в 03:48
Футбол
«Барселона» предложила 25 миллионов евро за форварда «Сельты» Лопеса
"Барселона" предложила за уругвайского нападающего "Сельты" Макси Гомес 25 миллионов евро, информирует Sport.es.
Обновлено в 05:15
Политика
Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 00:40