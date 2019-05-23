Кабмин РФ в четверг рассмотрит исполнение федерального бюджета за 2018 годПРАЙМ вчера в 17:18

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроекты об исполнении федерального бюджета за 2018 год, а также о внесении изменений в бюджет на 2019-2021 годы, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Кабмин РФ в четверг рассмотрит исполнение федерального бюджета за 2018 год

Происшествия В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.

Политика В Москве ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым НАТО не признаёт принадлежность Крыма к России и призывает Москву вывести войска с полуострова.

Авто Названа цена нового кроссовера Renault Arkana Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации Edition 1 на российском рынке составит 1 419 000 рублей.

Финансы Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня в рамках коррекции Рынок акций РФ и рубль в начале дня немного снизятся в рамках коррекции после рекордов среды по индексу Мосбиржи и курсу валюты РФ к доллару и евро.

Кино Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Экономика Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).

Футбол Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус» Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".

Происшествия В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.

Экономика Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.

Происшествия Автобус с российскими туристами разбился в Италии Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.

Общество Недостроенное метро в Омске зальют цементом Участок недостроенного метро в Омске между станциями «Рабочая» и «Маршала Жукова» заполнят цементно-песчаным раствором.

Авто Глава Ford Sollers Адиль Ширинов назначен гендиректором УАЗа До назначения в СП Ford Sollers Адиль Ширинов занимал должности заместителя гендиректора, а также коммерческого директора компании "СОЛЛЕРС" и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами.

Политика The Times: Мэй готовится объявить об отставке Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить об отставке.

Музыка Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования "Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.

Шоу-бизнес Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.

Политика Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.

Политика Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.

Армия и оружие Армия Сирии предупредила жителей Идлиба о начале военной операции Сирийская армия начала разбрасывать с вертолетов листовки с обращением к жителям провинции Идлиб покинуть свои дома перед стартом масштабной военной операции по ее освобождению от террористов, передает РИА Новости со ссылкой на проправительственную газета al-Watan.

Политика Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.

Политика Президенство Зеленского, или Ловушка для дурней 21 мая Владимир Зеленский произвел первые кадровые перестановки Новоизбранный глава государства назначил руководителей своей Администрации и нового главу Генштаба.