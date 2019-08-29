Экономика
ПРАЙМКабмин РФ в четверг обсудит законопроект о стандартах госуслуг в строительстве
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект об утверждении органами исполнительной власти единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг в строительстве, сообщила пресс-служба кабинета министров.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:06, Вашингтон
Футбол
ПСЖ отклонил предложение «Барселоны» по Неймару
По данным СМИ, после двух дней напряжённых переговоров ПСЖ отклонил предложение каталонского клуба по бразильцу.
Soccer.ru 00:52
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Общество
Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей
Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
Красная весна 27 августа в 21:28
Происшествия
Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов
Газета.Ru вчера в 19:07
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости вчера в 10:35
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Армия и оружие
NYT: Иран не может оправиться от кибератаки США
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости вчера в 18:38
Общество
Экологи посоветовали покупать российские товары для школы
Эксперт добавила, что множество товаров для школы завозится из Китая, чаще всего товары произведены из пластика, который невозможно сдать на переработку.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
В Германии носорог перевернул машину сотрудницы природного парка
Комсомольская правда вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет
Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 вчера в 03:12
Технологии
Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент
Поисковые системы в России обяжут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их в течение шести часов после появления в списке.
Ридус вчера в 19:08
Политика
Премьер-министр Украины покинул свой пост
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства страны.
Lenta.ru вчера в 12:27
Общество
Режим ЧС введен во Владивостоке из-за ливней
Национальная служба новостей вчера в 18:29
Общество
СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста
В середине июля Минтруд прогнозировал, что число официально зарегистрированных в качестве безработных предпенсионеров возрастет более чем в полтора раза.
РБК вчера в 23:28
Происшествия
На Урале врачи скрывают смерть матери троих детей после удаления зуба
URA.Ru вчера в 09:48
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила вернулись на работу
Для разрешения ситуации со 2 сентября в городскую больницу примут на работу двух новых хирургов, а также направят специалистов из областной больницы и клинических ординаторов.
Телеканал 360° вчера в 03:05
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Общество
Умер генерал ФСИН, один из создателей колонии «Белый лебедь»
За десять лет службы Сныцерева через исправительное учреждение прошли более пяти тысяч осужденных, также за данный промежуток развенчали почти 130 воров в законе, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 15:47
Политика
Россия в ближайшее время выплатит остаток взноса в Совет Европы
Россия в ближайшее время переведет в бюджет Совета Европы взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комсомольская правда вчера в 20:58
Политика
Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС
Известия вчера в 21:55
Футбол
«Болтон» сменил владельца и не будет исключён из чемпионата
Клуб, основанный в далёком 1885 году, не успел сменить владельца до дедлайна и потерял место в третьем дивизионе.
Евро-футбол.ру вчера в 14:15
Политика
Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта на МКС
ФАН 27 августа в 09:16
Театры
Что готовит для зрителя Тверской ТЮЗ в новом театральном сезоне
В прошлом сезоне ТЮЗ показал тверскому зрителю 9 премьер.
Inform69.ru 27 августа в 09:01
Политика
Российские космонавты полетят в космос на американских кораблях
Аргументы недели вчера в 08:23
Авто
Вэн Volkswagen T6.1 придёт в Россию в 2020 году
В российском представительстве компании Драйв выяснил, что на нашем рынке T6.1 появится ориентировочно в первой половине 2020-го.
Драйв вчера в 11:28
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 10 км
Пепловый выброс на высоту до 10 км произошел в четверг из вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
ТАСС 00:09
Политика
Госдеп рассказал о мерах по защите выборов от влияния через соцсети
Американские власти принимают меры против вмешательства в выборы путём использования социальных сетей, заявил заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер.
RT на русском вчера в 15:47
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Экономика
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46