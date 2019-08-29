Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект об утверждении органами исполнительной власти единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг в строительстве, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Кабмин РФ в четверг обсудит законопроект о стандартах госуслуг в строительстве

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