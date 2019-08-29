Общество
ПРАЙМКабмин РФ в четверг обсудит законопроект о стандартах госуслуг в строительстве
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект об утверждении органами исполнительной власти единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг в строительстве, сообщила пресс-служба кабинета министров.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 02:35, Вашингтон
Происшествия
СК начал проверку смерти 16-летней жительницы Красноярска в Турции
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
Известия 02:22
Политика
Белый дом назвал возможные места саммита G7 в 2020 году
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала возможные места для проведения саммита G7 в 2020 году.
Газета.Ru 00:14
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Кино
Опубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
iReactor вчера в 14:44
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Певец Филипп Киркоров раскритиковал организаторов конкурса "Новая волна" в Сочи, пишет "Пятый канал".
РИА Новости 01:55
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для учителей
Минпросвещения России и Общероссийский профсоюз образования подготовил положение о нормах профессиональной этики педагогов, в котором учителям рекомендуется воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 02:28
Транспорт
Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года
Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.
Известия вчера в 10:25
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Происшествия
В Кремле считают отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе
В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.
Анапское Черноморье вчера в 14:41
Здоровье
Нижнетагильские врачи отозвали заявления об увольнении
RT на русском вчера в 13:22
Футбол
Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона
«Знамя» выступает в четвертом дивизионе.
Матч ТВ вчера в 18:06
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Политика
Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента
Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru вчера в 04:55
Политика
Суд не стал снимать с выборов мэра Новосибирска Локотя
Центральный районный суд Новосибирска отказался снимать с выборов действующего мэра города Анатолия Локотя по исковому требованию другого претендента на пост главы города Виктора Козодоя, выдвинутого «Справедливой Россией».
Московский Комсомолец 01:44
Технологии
Уфимское предприятии ОДК модернизирует сборочное производство
В результате масштабной реконструкции сборочного производства уфимского «ОДК-УМПО» количество сборочных линий будет увеличено с двух до четырех, сообщила пресс-служба предприятия.
REGNUM 00:31
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика
Болтон оценил свой визит на Украину
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
RT на русском вчера в 15:26
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Политика
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 18:24