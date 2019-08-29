Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект о ратификации протокола, упрощающего оформление экспорта нефтепродуктов в Южную Осетию, сообщает пресс-служба кабмина. Протокол подписан 6 мая 2019 года.

Кабмин РФ обсудит проект об упрощенном оформлении экспорта нефтепродуктов в Южную Осетию

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