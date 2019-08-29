Экономика
ПРАЙМКабмин РФ обсудит проект об упрощенном оформлении экспорта нефтепродуктов в Южную Осетию
Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект о ратификации протокола, упрощающего оформление экспорта нефтепродуктов в Южную Осетию, сообщает пресс-служба кабмина. Протокол подписан 6 мая 2019 года.
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Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Армия и оружие
Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин, сообщили в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 15:27
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Происшествия
Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу
Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.
Газета.Ru 16:22
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Общество
С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 10:40
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Происшествия
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Культура
У Мариинского театра появится памятник Чайковскому
В Петербурге возведут памятник великому русскому композитору Петру Чайковскому.
Петербургский дневник 11:29
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК 17:13
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Валерия Мастерко родила первенца
Бывшая участница проекта «Дом-2» Валерия Мастерко родила первенца.
Телепрограмма вчера в 13:47
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На ютьюб-канале WBRussia опубликован финальный локализованный трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом в титульной роли.
Российская газета 13:35
Гаджеты
РБК: Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку
Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к банку.
Коммерсантъ 02:59
Музыка
Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.
RT на русском 16:35
Экономика
МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Интерфакс 12:59
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Политика
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября.
ТАСС 11:20
Интернет
Сообщают о сбое в работе платформы Office 365
Сбой платформы Office 365 от компании Microsoft наблюдается сразу в нескольких странах.
Профиль 16:46
Политика
Советники глав «нормандской четвёрки» встретятся 2 сентября
«Достигнута договорённость о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года», — указывается в заявлении.
RT на русском 16:06
Общество
Невеста подняла на смех жениха за «жалкое» помолвочное кольцо
Пользователи Reddit обсуждают помолвочное кольцо, на которое пожаловалась одна из пользовательниц Сети.
РИА Новости 14:32
Игры
Telltale Games возродилась из пепла и снова делает игры
Студия Telltale Games, создатель эпизодических игр «Ходячие мертвецы», «Бэтмен» и «Игра престолов», закрылась в прошлом году после бурных событий.
Ридус 15:48
Экономика
Эксперты не видят логики в идее допуска к арктическому шельфу иностранцев и частников
Предложение о допуске к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских компаний вряд ли будет принято руководством страны, считает политолог Леонид Крутаков.
Газета.Ru 14:28
Общество
Источник «Коммерсанта» опроверг запрет московским школам проводить линейки 2 сентября
Источник газеты, объяснил снятие публикации "некорректным цитированием".В департаменте образования "Коммерсанту" подтвердили, что 1 сентября День знаний в Москве отметят в рамках московского международного форума "Город образования" на ВДНХ.На вопрос о том, направлял ли департамент в столичные школы рекомендацию не проводить линеек 2 сентября, изданию не ответили.
Интерфакс 15:07