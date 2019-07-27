Футбол

Кабелля рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»REGNUM 06:21

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кабелля перешёл в «Краснодар» из «Сент-Этьена», за который он играл с лета 2018 года.
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