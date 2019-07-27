Футбол
Кабелля рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»REGNUM 06:21
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кабелля перешёл в «Краснодар» из «Сент-Этьена», за который он играл с лета 2018 года.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:06, Вашингтон
Происшествия
В Подмосковье упал в карьер легкомоторный самолет
Обновлено в 06:54
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
Ранее сообщалось, что большинство жителей Западной и Восточной Германии хотят улучшения отношений с Россией.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Украинцы просят Зеленского опередить запуск поездов по Крымскому мосту
На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением пустить в Крым поезда, причем непременно раньше, чем первые железнодорожные составы пройдут по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 04:33
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Политика
Представитель Дмитрия Гудкова сообщил о его задержании
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова задержали, передает 27 июля «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Алексея Обухова. на въезде в Москву и везут в ОВД Коптево, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.
Обновлено в 06:56
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit.
Обновлено 25 июля в 07:25
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп
В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело.
Обновлено в 03:05
Религия
В Киеве начался крестный ход Московского патриархата
Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Обновлено в 06:59
Политика
Москва: Силовики готовы к попыткам «майдана», Гоблин предупреждает «революционеров»
Известный российский писатель, переводчик и блогер, бывший сотрудник МВД Дмитрий Пучков (Гоблин) очень ёмко описал, что ждёт сторонников либеральной оппозиции, если они решат поиграть в «революционеров» (на видео ниже – с 20:44).
Обновлено в 05:02
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Политика
Соловьёв призвал к «жёсткому подавлению» оппозиции в России
Телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокаторами оппозиционеров, пытающихся провести несанкционированный митинг в Москве.
Обновлено в 06:20
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Футбол
Владелец «Ньюкасла»: для Бенитеса деньги всегда были на первом месте
Владелец «Ньюкасл Юнайтед» Майк Эшли сказал, что бывший главный тренер команды Рафаэль Бенитес не продлил соглашение с клубом, поскольку хотел получать значительно больше.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Рудковская похвасталась поступлением сыновей в МГИМО
Музыкальный продюсер Яна Рудковская похвасталась поступлением сыновей в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
Обновлено в 06:35
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Футбол
«Уфа» примет «Крылья Советов» в матче 3-го тура РПЛ
Обе команды в предыдущем туре проиграли домашние матчи с одинаковым счётом 2:3. На данный момент «Уфа» располагается на тринадцатом месте турнирной таблицы, не имея в своем активе ни одного очка после двух поражений.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Волкер уточнил, чего США ждут от России и как работает демократия
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США ждут от России ответных шагов, направленных на мирное урегулирование ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 06:04
Спорт
Загитова показала платье для новой короткой программы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 04:13
Политика
Суд отклонил иск школьника к Washington Post на $250 млн
Учащийся католической школы обратился в суд с иском против газеты на $250 млн после того, как из-за публикации в WP он столкнулся с травлей в соцсетях и обвинениями в расизме.
Обновлено в 06:54
Общество
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Происшествия
Трое детей утонули в Каспийском море
По данным ГУ МЧС по республике, поступило сообщение о том, что в Бабаюртовском районе пропали трое детей, которые купались в море на надувном матрасе.
Обновлено в 06:49
Общество
Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора». Овны У Овнов удачное время для того, чтобы заняться укреплением связей.
Обновлено 25 июля в 18:00
Футбол
Ломовицкий: «Бакаев посоветовал мне перейти в „Арсенал“»
Воспитанник академии имени Федора Черенкова перешел в «Арсенал» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.
Обновлено в 05:24
Политика
Основатель Bellingcat обвинил Россию в попытке взлома проекта
"Bellingcat считает себя мишенью кибератак", - такое заявление сделал в своем Твиттере британский журналист Элиот Хоггинс, являющийся основателем проекта.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22