с чего всё началось

Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена. Футболист травмировался в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4). В ближайшее время хавбек перенесёт операцию.

Наука Впервые представлена структура, объединяющая частицу и античастицу Впервые специалистами продемонстрирована структура, объединяющая частицу и античастицу, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.

Авто Патентная заявка намекнула на пикап GMC Canyon ZRX Концерн General Motors подал патентную заявку на товарный знак ZRX. Обнаружившее её издание AutoGuide.com выстроило любопытную цепочку.

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Экономика Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.

Кино Еще один роман Кинга будет экранизирован Очень скоро на экраны выйдет очередная киноадаптация одного из романов «короля ужасов».

Общество Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».

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Политика Украина готовит троих россиян к обмену с РФ На Украине трое россиян проходят в настоящий момент юридическую процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами с Россией.

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Общество В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника» Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Футбол ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения «С днём рождения настоящего героя российской команды Чемпионата мира 2018», говорится в записи.

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Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Политика Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.

Гаджеты Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.