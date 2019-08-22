с чего всё началось

Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена. Футболист травмировался в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4). В ближайшее время хавбек перенесёт операцию.

Здоровье Для спасения Любавы Ефимовой не хватает 758 506 руб Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 55 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 129 894 руб.

Авто СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники.

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Хоккей «Металлург» крупно обыграл «Сибирь» на мемориале Ромазана «Сибирь» же голевыми моментами не отметилась. Матч завершился со счетом 6:0 в пользу магнитогорского «Металлурга».

Общество Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».

Здоровье Россиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадок Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.

Политика Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.

Политика Макрон назвал международным кризисом лесные пожары в Амазонии Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лесные пожары в Амазонии, уничтожившие 1,9 миллиона гектаров растительности, являются международным кризисом.

Общество Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника» Компания Triton Submarines опубликовала видеозапись первого за 14 лет пилотируемого погружения к "Титанику".

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Происшествия Шесть человек погибли в ДТП на востоке Кубы Шесть человек погибли в ДТП на востоке Кубы. Водитель автомобиля уснул за рулем и врезался в ограждение моста .

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Происшествия Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта В киевском аэропорту "Борисполь" задержали направлявшихся через Украину из Турции в Армению граждан Ирана без документов.

Армия и оружие Чехия закупит у США 12 ударных вертолетов Как сообщает ТАСС, к 2023 году на вооружение чешских ВВС поступят восемь многоцелевых вертолетов «UH-1 Venom» и четыре ударных «AH-1 Viper».

Футбол «Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги Европы В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский «Торино» уступил английскому «Вулверхэмптону» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино».

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Экономика Boeing планирует выпускать по 52 авиалайнера 737 в месяц c февраля Американская авиакорпорация Boeing планирует выпускать по 52 самолета в месяц модели 737 с февраля 2020 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Общество Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.

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Футбол «Арарат» дома обыграл «Дюделанж» в Лиге Европы Благодаря голу Ильи Антонова на последних минутах матча Лиги Европы армянский «Арарат» дома переиграл «Дюделанж».

Происшествия В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом Причиной смерти стало тяжелое отравление. Где и как приобретался арбуз предстоит выяснить полиции и следователям.