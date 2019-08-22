с чего всё началось

Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена. Футболист травмировался в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4). В ближайшее время хавбек перенесёт операцию.

Политика Издание The Guardian назвало Крым российским Издание The Guardian сделало невероятное. В День российского флага оно признало, что Крым – это Россия.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Происшествия В Петербурге напали на замглавы Штаба Навального В Петербурге совершено нападение на заместителя главы местного Штаба Алексея Навального Ольгу Гусеву.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

Политика Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.

Кино С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».

Экономика Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Политика Путин потребовал модернизировать первичное звено здравоохранения Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план модернизации первичного звена здравоохранения.

Армия и оружие Россия опасается неконтролируемой гонки вооружений после разрыва ДРСМД Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что с разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности была «выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями».

Общество Роструд сообщил о длинных выходных в ноябре В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня, рассказали в Роструде.

Здоровье В России расплодились переносчики смертельных тропических лихорадок Выявлена пугающая тенденция: вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму получили широкое распространение опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.

Транспорт Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.

Происшествия На Камчатке на поиски трех пропавших рыбаков направили вертолет Ми-8 В Камчатском крае на мыс Опасный, где ведутся поиски трех пропавших мужчин, вылетел вертолет Ми-8, сообщили в краевом управлении МЧС России.

Единоборства Макгрегор заявил о желании провести реванш с Нурмагомедовым Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о желании провести матч-реванш с действующим чемпионом UFC в лёгком весе российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым.

Гаджеты Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone Что касается «умных» часов Apple Watch, то в них планируют только обновить программное обеспечение и добавить новые корпуса.

Общество AliExpress допустил для России возврат товара без объяснения причин Российские клиенты виртуальной торговой площадки AliExpress получили возможность возвращать некоторые виды товаров продавцам в Китае, не объясняя причин.

Армия и оружие Российская «Армата» оказалась небоеспособной До конца 2019 года «Уралвагонзавод» (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей, сообщает «Военно-промышленный курьер».

Общество В России запретят вешать кондиционеры на фасады объектов культуры Правительство РФ хочет запретить устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах памятников культурного наследия.

Спорт Правление СБР обсудит вопрос контрактов биатлонистов 27 августа Президент СБР Владимир Драчев сообщил, что правление рассмотрит вопрос контрактов биатлонистов на заседании 27 августа.

Технологии МегаФон устраивает первый в России 5G турнир по киберспорту МегаФон 23 августа проведет в Москва-Сити первый в России киберспортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming.

Армия и оружие Корабли ТОФ «уничтожили» субмарину условного противника Корабли российского Тихоокеанского флота в рамках учений в Японском море «уничтожили» подлодку условного противника, сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Финансы Банки оценили новую методику расчета закредитованности клиентов Новые правила расчета нагрузки на капитал не окажут критического влияния на портфель Московского кредитного банка, поскольку по методике ЦБ ряд сегментов с низким значением ПДН и ПСК снижают нагрузку на капитал, заметил директор департамента розничного кредитования банка Рустам Идрисов.

Гаджеты Android Q получила официальное название Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.