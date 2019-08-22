Футбол
Кабелла получил разрыв крестообразных связок коленаЧемпионат вчера в 13:47
Лига чемпионов, Плей-офф, 21 августа
Стадион Караискакис
|26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
|30′
|59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
|75′
Лазар Ранджелович
|78′
Лазар Ранджелович
|85′
Василис Торосидис
|85′
Лазар Ранджелович
|86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
|87′
Даниэл Поденсе
|89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
|90′+2′
Олимпиакос
Расстановка 4‑3‑3
1
Са
14
Элабделлауи
20
Мерья
3
Семеду
21
Цимикас
5
Бухалакис
4
Камара
8
дос Сантос
97
Ранджелович
2 ×
9
Герреро
35
Торосидис
39
Сафонов
98
Петров
5
Спаич
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
14
Ольссон
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
17
Игнатьев
93
Сулейманов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена. Футболист травмировался в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4). В ближайшее время хавбек перенесёт операцию.
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с чего всё началось
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал травму, полученную в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4).Чемпионатвчера в 14:10
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«Я вернусь еще сильнее, никогда не сдавайтесь!» Кабелла намекнул на тяжелую травму
Sportbox.RUвчера в 14:06
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