Футбол

Кабелла мог порвать «кресты» в матче с «Олимпиакосом»Евро-футбол.ру 13:15

Олимпиакос — Краснодар
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион Караискакис
26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
30′
59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
75′
Лазар Ранджелович
78′
Лазар Ранджелович
85′
Василис Торосидис
85′
Лазар Ранджелович
86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
87′
Даниэл Поденсе
89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
90′+2′
4 фото
В ближайшее время Кабелла будет прооперирован, а срок восстановления может составить как минимум полгода. Напомним, хавбек "быков" досрочно покинул поле в матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:4). Кабелла перешел в "Краснодар" из "Сент-Этьена" в июле 2019 года.
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