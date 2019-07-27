Футбол

Кабелла: «Предложение „Краснодара“ было таким, что я не смог отказать»Евро-футбол.ру 04:31

Предложение было таким большим, что я не смог отказаться.
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Кабелла: «Предложение „Краснодара“ было таким большим, что я не мог отказать»

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Кабелла: «„Краснодар“ сделал предложение, от которого нельзя было отказаться»

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Реми Кабелла: «„Краснодар“ сделал предложение, от которого нельзя было отказаться»

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Реми Кабелла: «Предложение „Краснодара“ было настолько большим, что я не мог отказаться»

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