Футбол
Кабелла: «Предложение „Краснодара“ было таким, что я не смог отказать»Евро-футбол.ру 04:31
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Происшествия
В Подмосковье самолет упал в карьер
Обновлено в 06:48
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено в 07:45
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета
Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Общество
Ученые выяснили, почему многие люди пьют до потери сознания
Австралийские ученые совместно с коллегами из США проанализировали сотни постов в Twitter в 2018 году и выяснили, по каким поводам люди подвергают свой организм крайней опасности, планируя употреблять алкоголь "до потери сознания".
Обновлено в 01:45
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Спорт
Минаков выиграл серебро ЧМ на дистанции 100 м баттерфляем
Обновлено в 08:22
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Более 40 человек задержаны в центре Москвы, где через полчаса должна начаться акция
Более 40 человек задержаны в центре Москвы, где через полчаса должна начаться акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, передает ТАСС.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе
Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.
Обновлено в 02:58
Футбол
«Спартак» планирует расстаться с Мельгарехо
Обновлено в 07:32
Авто
Седан Mazda 3 появится на российском рынке в октябре
На днях стало известно, что продажи обновленного седана Mazda 3 на российском рынке будут запущены в октябре.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Аниту Цой увезли с фестиваля на скорой
Обновлено вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Яна Рудковская похвасталась, что ее сыновья стали студентами МГИМО
44-летняя Яна Рудковская воспитывает троих сыновей. Первенца Николая светская львица родила в браке с бизнесменом Виктором Батуриным.
Обновлено вчера в 14:28
Общество
Володин высоко оценил работу одного из пензенских застройщиков
Вячеслав Володин высоко оценил работу строителей и отметил, что забота о территории, окружающей дома, а не только воздвижение самих зданий — это новый тренд в мировом строительстве.
Обновлено в 07:08
Кино
Погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость»
Актриса Вероника Никонова, сыгравшая одну из героинь фильма «Брестская крепость», погибла в возрасте 24 лет.
Обновлено в 07:33
Музыка
Вечер памяти солиста группы «Сектор газа» Юрия Хоя пройдет в Твери
27 июля Хою исполнилось бы 55 лет Вечер памяти солиста популярной группы "Сектор газа" Юрия Хоя (Клинских) пройдет в клубе BIG BEN в Твери.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал планы «Газпрома» продлить транзит на год
Ранее источник агентства Reuters сообщил, что «Газпром» не против продления контракта по транзиту газа через Украину, который истекает в этом году.
Обновлено вчера в 10:30
Технологии
Не бутилированная вода, но тоже неплохо. Себестоимость используемого Volvo лидара — 22 доллара
С учетом стоимости остальных компонентов, сборки и тестирования, лидар обходится в 22,61 доллара.
Обновлено в 07:49
Космос
Частная ракета из Японии упала в море после запуска
Космическая ракета МОМО-4, разработанная частной коммерческой компанией, упала в море после запуска в Японии.
Обновлено в 04:44
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Политика
Штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года
Штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851, - будет спущена на воду до конца этого года.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии
Обновлено в 06:53
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Возле школы в Ломоносове задержали педофила
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что очередного педофила поймали в Невском районе.
Обновлено в 07:59