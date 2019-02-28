Кабальеро: «Кепа прекрасно вёл себя сегодня»Soccer.ru 18:12

Кепа прекрасно вёл себя сегодня, поддерживая меня. Он усвоил урок, мы усвоили урок и продолжаем совершенствоваться как команда.

Кабальеро: «Кепа прекрасно вёл себя сегодня»

Происшествия Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.

Экономика Ритейлеры попросили ФАС возбудить дело в отношении Visa и Mastercard Торговые ассоциации (компаний интернет- и розничной торговли – АКИТ и АКОРТ, торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники – РАТЭК) попросили антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении международных платежных систем Visa и Mastercard: якобы, устанавливая тарифы, они злоупотребляют доминирующим положением на рынке.

Политика Россия внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН собственный проект резолюции по Венесуэле.

Музыка Организаторы Евровидения ответили на отказ Украины от конкурса В Европейском вещательном союзе (EBU) ответили на отказ Украины выступать на "Евровидении-2019". Об этом говорится на сайте конкурса.

Экономика Россияне смогут бесплатно переводить деньги по номеру телефона В России с 28 февраля заработает система быстрых платежей, которая позволит клиентам банков-участников переводить друг другу средства, зная только номер телефона получателя средств.

Политика Более половины американцев сочли Россию критической угрозой для США Согласно результатам проведенного с 1 по 10 февраля компанией Gallup опроса общественного мнения, 52% респондентов заявили, что Россия представляет критическую угрозу для США, еще 39% — что важную, но не критическую.

Политика Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы По меньшей мере восемь тонн золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.

Политика В Конгрессе США захотели узнать о доходах и имуществе Путина Члены палаты представителей конгресса США Вал Деминг и Элиза Стефаник внесли законопроект с требованием к разведслужбам предоставить информацию о доходах и имуществе российского президента Владимира Путина, сообщает телеканал ABC.

Происшествия Более 50 человек госпитализировали в Алабаме после выброса хлора В результате выброса хлора на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works были госпитализированы более 50 человек, сообщает телеканал NBC.

Политика Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало протокол о разделении квот вылова рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.

Происшествия Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев «Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.

Экономика Норвежский фонд зафиксировал первые за семь лет убытки Крупнейший в мире суверенный фонд, норвежский Government Pension Fund Global сообщил об убытках по итогам 2018 года в размере 485 млрд крон ($56,7 млрд).

Футбол «Барселона» разгромила «Реал» и вышла в финал Кубка Испании "Барселона" разгромила мадридский "Реал" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании и вышел в финал турнира, сообщает "Советский спорт".

Политика Зеленский предрек Порошенко тюрьму в случае своей победы на выборах Оригинальный лозунг Порошенко звучит как "Кандидатов много — президент один". Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Общество Голикова заявила о повышении возраста впервые рожающих россиянок Большинство россиянок рожают первенца в возрасте 26–35 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

Армия и оружие ВВС Израиля нанесли удар по базе боевиков в секторе Газа Самолеты и вертолеты израильской армии нанесли удар по ряду целей в военном комплексе ХАМАС в центральной части сектора Газа.