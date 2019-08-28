Футбол
Евро-футбол.руКабай стал игроком «Сент-Этьена»
Опытный французский полузащитник Йоан Кабай вернулся на родину, заключив трудовое соглашение с «Сент-Этьеном», об этом рапортует пресс-служба клуба. 33-летний исполнитель присоединился к команде на правах свободного агента.
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«Сент-Этьен» подписал контракт с вице-чемпионом Европы Кабаем и оригинально представил его
Sport24.ruвчера в 23:02
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:15, Вашингтон
Политика
Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым
РИА Новости 02:41
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Политика
Пушков отреагировал на слова Макрона о конце гегемонии Запада
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению.
REGNUM вчера в 13:57
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Общество
В пригороде Владивостока из-за разлива реки эвакуировали людей
В пригороде Владивостока из-за разлива реки Богатая эвакуировали шестерых человек - жителей частных домов на улице Пшеничная, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Российская газета вчера в 22:08
Авто
Mercedes-Benz представила GLE Coupe нового поколения
Новое купе Mercedes-Benz GLE Coupe и его «брат» AMG GLE 53 сегодня были официально представлены немецким автопроизводителем.
SpeedMe вчера в 23:22
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Экономика
Forbes назвал самые богатые российские семьи
Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 01:32
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Московский Комсомолец вчера в 14:02
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Технологии
Разработчики Ethereum перенесли крупное обновление сети
Обновление под названием Istanbul блокчейна Ethereum будет перенесено из-за компании Parity, которая не успевает провести переработку структуры кода криптовалюты, пишет Trustnodes.
РБК 04:07
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой
Напомним, Климова и Бирюкова уже долгие годы являются лучшими подругами.
Woman.ru 02:21
Интернет
В США экс-сотрудника Google обвинили в краже технологий компании
Прокуратура Северного округа штата Калифорния предъявила обвинения бывшему сотруднику компании Google Энтони Левандовски в похищении у нее представляющей коммерческую тайну информации о беспилотных автомобилях.
ТАСС вчера в 16:22
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Шоу-бизнес
Жена Никиты Михалкова тепло поздравила внучку с 17-летием
Жена известного кинорежиссера, актера, сценариста и продюсера Никиты Михалкова решила поделиться с поклонниками своей радостью.
Летидор вчера в 06:15
Общество
Пенсионерам-льготникам частично оплатят поездки на отдых за границу
Минтруд РФ предложил оплачивать проезд до границ России пенсионерам Крайнего Севера, едущим на отдых в зарубежные страны.
LentaChel.ru вчера в 07:30
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Политика
Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией
По мнению миллиардера, переизбраться на второй срок Зеленскому может помочь рост населения Украины.
РБК 02:19
Происшествия
Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой
Известия вчера в 18:45
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Технологии
В Арктике открыто пять новых российских островов
Все пять островов находятся на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море, а именно в бухте Виза.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:14
Общество
Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов
В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Бурунов и Петров могут покинуть ряды завидных холостяков
Не исключено, что Петров и Бурунов могут покинуть ряды завидных холостяков, пишет «Комсомольская правда».
Телепрограмма вчера в 15:03
Космос
SpaceX удалось успешно провести испытания прототипа Starhopper
About to do next Starhopper flight test https: / / t.co / eeXPQPk7t6 — Elon Musk (@ elonmusk) 27 августа 2019 г. Илон Маск выложил видео испытаний, которые прошли в районе Бока-Чика штата Техас, на новом пусковом комплексе SpaceX.
Невские Новости вчера в 20:29