с чего всё началось

В случае военного конфликта между РФ и Украиной российские Ка-52 могут быть использованы для подавления систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает портал Defence Blog. "В случае войны с Украиной, 16 Ка-52 могут быть использованы для уничтожения ПВО у линии фронта", — заявило издание.

Армия и оружие Армия и оружие Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год Владимир Путин в ходе проведения заседания коллегии Министерства обороны обозначил первостепенные задачи для Вооруженных сил России на будущий год, сообщает RT.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп создал командование Космическими силами США Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами, говорится в заявлении Белого дома.

Армия и оружие Армия и оружие Британский корабль-разведчик вошел в Черное море Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу: Россия значительно сократила свои Вооружённые силы в Сирии Министерство обороны России завершило вывод основной группировки российских войск с территории Сирии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Появились данные о гибели россиянина в Сирии Новостное агентство «Астрахань-24» уточняет, что россиянин служил старшим разведчиком в ВДВ, но на момент смерти не был кадровым военным.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко назвал причину возможной мобилизации на Украине Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами в Тернопольской области заявил, что власти полностью контролируют ситуацию в стране, поэтому необходимости объявлять мобилизацию нет, передает УНИАН.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о подготовке ВСУ масштабных диверсий в Донбассе Ранее в ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ.

Армия и оружие Армия и оружие НАТО и Китай увеличили отрыв от России в военных расходах Все страны, опережающие Россию по военным расходам, увеличили свой отрыв в глобальной табели о рангах, следует из данных Jane’s.

Армия и оружие Армия и оружие Проверка Арктикой прошла успешно Корабли Кольской флотилии проходят Арктическим путём.

Армия и оружие Армия и оружие Музей батискафов в Кронштадте получил новый экспонат Крупнейший в мире музей батискафов открылся в Кронштадте в начале декабря. Экспозиция расположилась под открытым небом у Петровского парка.

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ: Военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта За пять лет военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Армия и оружие Армия и оружие Совбез ООН обсудит туннели «Хезболлах» на севере Израиля Совет безопасности ООН соберется в среду для обсуждения вопроса об обнаружении тоннелей группировки "Хезболлах" на севере Израиля, сообщает постпредство Израиля.

Армия и оружие Армия и оружие 20 тульских призывников отправились в научно-производственную роту

Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг считает, что армия ЕС не сможет заменить НАТО Оборонные инициативы Евросоюза не смогут заменить НАТО.