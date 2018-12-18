Армия и оружие

СМИ рассказали, чем российские Ка-52 грозят ПВО Украины
РЕН ТВ
12:35

В случае военного конфликта между РФ и Украиной российские Ка-52 могут быть использованы для подавления систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает портал Defence Blog. "В случае войны с Украиной, 16 Ка-52 могут быть использованы для уничтожения ПВО у линии фронта", — заявило издание.
РЕН ТВ12:35
с чего всё началось
Издание ссылается на твит
 военного аналитика из Мальты Бабака Тагвея, который обратил внимание на учения 39-го вертолетного полка армейской авиации в составе 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го Командования ВВС (военно-воздушные силы) и ПВО России, расположенного на аэродроме Джанкой (северная часть Крыма).
Lenta.ruвчера в 16:19

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СМИ рассказали, чем российские Ка-52 грозят ПВО Украины

РЕН ТВ12:35

«Убийцы» украинской ПВО: эксперт рассказал о превосходстве российских Ка-52 и «Искандеров» над С-300

ФАН06:56

«Катастрофические последствия» для Украины: Коротченко уверен, что Киев может использовать С-300 в Донбассе для провокаций

Царьград04:43

Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300

Комсомольская правдавчера в 22:14

Эксперт назвал российские вертолеты Ка-52 «убийцами» украинских ПВО

Известиявчера в 20:34

Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

News.ruвчера в 18:21

Российские Ка-52 назвали убийцами украинских С-300

Lenta.ruвчера в 16:19
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Армия и оружие

Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год

Владимир Путин в ходе проведения заседания коллегии Министерства обороны обозначил первостепенные задачи для Вооруженных сил России на будущий год, сообщает RT.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Трамп создал командование Космическими силами США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами, говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Британский корабль-разведчик вошел в Черное море

Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Шойгу: Россия значительно сократила свои Вооружённые силы в Сирии

Министерство обороны России завершило вывод основной группировки российских войск с территории Сирии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Появились данные о гибели россиянина в Сирии

Новостное агентство «Астрахань-24» уточняет, что россиянин служил старшим разведчиком в ВДВ, но на момент смерти не был кадровым военным.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Порошенко назвал причину возможной мобилизации на Украине

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами в Тернопольской области заявил, что власти полностью контролируют ситуацию в стране, поэтому необходимости объявлять мобилизацию нет, передает УНИАН.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

В ДНР сообщили о подготовке ВСУ масштабных диверсий в Донбассе

Ранее в ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

НАТО и Китай увеличили отрыв от России в военных расходах

Все страны, опережающие Россию по военным расходам, увеличили свой отрыв в глобальной табели о рангах, следует из данных Jane’s.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Проверка Арктикой прошла успешно

Корабли Кольской флотилии проходят Арктическим путём.
Обновлено 16 декабря в 17:00
Армия и оружие

Музей батискафов в Кронштадте получил новый экспонат

Крупнейший в мире музей батискафов открылся в Кронштадте в начале декабря. Экспозиция расположилась под открытым небом у Петровского парка.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

ФСБ: Военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта

За пять лет военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Совбез ООН обсудит туннели «Хезболлах» на севере Израиля

Совет безопасности ООН соберется в среду для обсуждения вопроса об обнаружении тоннелей группировки "Хезболлах" на севере Израиля, сообщает постпредство Израиля.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

20 тульских призывников отправились в научно-производственную роту

Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Столтенберг считает, что армия ЕС не сможет заменить НАТО

Оборонные инициативы Евросоюза не смогут заменить НАТО.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Русский «Глок»: National Interest рассказал о пистолете ГШ-18

Автор издания Чарли Гао отметил, что творение известных тульских оружейников Василия Грязева и Аркадия Шипунова, хотя и походит на австрийский пистолет "Глок", в некоторых случаях превосходит его.
Обновлено вчера в 09:26
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Российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолёта Ка-50 «Чёрная акула».
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