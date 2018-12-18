Армия и оружие
СМИ рассказали, чем российские Ка-52 грозят ПВО Украины
СМИ рассказали, чем российские Ка-52 грозят ПВО УкраиныРЕН ТВ12:35
В случае военного конфликта между РФ и Украиной российские Ка-52 могут быть использованы для подавления систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает портал Defence Blog. "В случае войны с Украиной, 16 Ка-52 могут быть использованы для уничтожения ПВО у линии фронта", — заявило издание.
РЕН ТВ12:35
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с чего всё началось
Издание ссылается на твит военного аналитика из Мальты Бабака Тагвея, который обратил внимание на учения 39-го вертолетного полка армейской авиации в составе 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го Командования ВВС (военно-воздушные силы) и ПВО России, расположенного на аэродроме Джанкой (северная часть Крыма).Lenta.ruвчера в 16:19
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Армия и оружие
Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год
Владимир Путин в ходе проведения заседания коллегии Министерства обороны обозначил первостепенные задачи для Вооруженных сил России на будущий год, сообщает RT.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Трамп создал командование Космическими силами США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами, говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Британский корабль-разведчик вошел в Черное море
Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Шойгу: Россия значительно сократила свои Вооружённые силы в Сирии
Министерство обороны России завершило вывод основной группировки российских войск с территории Сирии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Появились данные о гибели россиянина в Сирии
Новостное агентство «Астрахань-24» уточняет, что россиянин служил старшим разведчиком в ВДВ, но на момент смерти не был кадровым военным.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Порошенко назвал причину возможной мобилизации на Украине
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами в Тернопольской области заявил, что власти полностью контролируют ситуацию в стране, поэтому необходимости объявлять мобилизацию нет, передает УНИАН.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
В ДНР сообщили о подготовке ВСУ масштабных диверсий в Донбассе
Ранее в ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
НАТО и Китай увеличили отрыв от России в военных расходах
Все страны, опережающие Россию по военным расходам, увеличили свой отрыв в глобальной табели о рангах, следует из данных Jane’s.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Проверка Арктикой прошла успешно
Корабли Кольской флотилии проходят Арктическим путём.
Обновлено 16 декабря в 17:00
Армия и оружие
Музей батискафов в Кронштадте получил новый экспонат
Крупнейший в мире музей батискафов открылся в Кронштадте в начале декабря. Экспозиция расположилась под открытым небом у Петровского парка.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
ФСБ: Военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта
За пять лет военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит туннели «Хезболлах» на севере Израиля
Совет безопасности ООН соберется в среду для обсуждения вопроса об обнаружении тоннелей группировки "Хезболлах" на севере Израиля, сообщает постпредство Израиля.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
20 тульских призывников отправились в научно-производственную роту
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Столтенберг считает, что армия ЕС не сможет заменить НАТО
Оборонные инициативы Евросоюза не смогут заменить НАТО.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Русский «Глок»: National Interest рассказал о пистолете ГШ-18
Автор издания Чарли Гао отметил, что творение известных тульских оружейников Василия Грязева и Аркадия Шипунова, хотя и походит на австрийский пистолет "Глок", в некоторых случаях превосходит его.
Обновлено вчера в 09:26