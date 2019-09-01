Политика
ИзвестияМинобороны может самостоятельно достроить космодром Восточный
Военно-строительная публично-правовая компания (ППК), создаваемая Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков во время строительства космодрома Восточный. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, ППК объединит все строительные активы ведомства.
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с чего всё началось
Идея привлечь военных на «Восточный» вызывает вопросы у руководства «Роскосмоса», знает человек, участвующий в строительстве космодрома.Ведомостивчера в 17:01
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