К стадиону «Олимпийский» в Киеве стянули автозаки и тяжёлую техникуПрофиль 07:28

В Киеве полным ходом идёт подготовка к дебатам между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. К стадиону «Олимпийский», где пройдёт мероприятие, стянута тяжёлая техника.

К стадиону «Олимпийский» в Киеве стянули автозаки и тяжёлую технику

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