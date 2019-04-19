Политика
К стадиону «Олимпийский» в Киеве стянули автозаки и тяжёлую техникуПрофиль 07:28
В Киеве полным ходом идёт подготовка к дебатам между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. К стадиону «Олимпийский», где пройдёт мероприятие, стянута тяжёлая техника.
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