Происшествия
К сотрудникам ФБК Ярмыш и Шаведдинову пришли с обыскамиКоммерсантъ 02:34
Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила об обысках в квартире у нее и у оппозиционера Руслана Шаведдинова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Очереди образовались на входе в Шереметьево
Очевидцы сообщили об огромных очередях на входе в московский аэропорт Шереметьево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:26
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Москва: Силовики готовы к попыткам «майдана», Гоблин предупреждает «революционеров»
Известный российский писатель, переводчик и блогер, бывший сотрудник МВД Дмитрий Пучков (Гоблин) очень ёмко описал, что ждёт сторонников либеральной оппозиции, если они решат поиграть в «революционеров» (на видео ниже – с 20:44).
Обновлено в 05:02
Общество
Жара в Бельгии побила новый рекорд
"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
Обновлено 25 июля в 06:18
Политика
Задержан экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков
Обновлено в 05:41
Экономика
«Яндекс» пострадал из-за иностранных владельцев
Ранее 26 июля в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий ограничение иностранного участия в значимых российских интернет-компаниях 20 процентами уставного капитала.
Обновлено в 04:44
Общество
Судебные приставы арестовали счета Дмитрия Тарасова
Обновлено вчера в 02:26
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной
Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.
Обновлено 24 июля в 08:36
Автоспорт
Гран-при Германии-2019. Расписание трансляций
Обновлено 24 июля в 20:36
Армия и оружие
В Азербайджане продолжаются поиски пропавшего истребителя МиГ-29
Поиски потерпевшего крушение истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана продолжаются.
Обновлено в 05:19
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Политика
Дачич: ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.
Обновлено в 04:02
Наука
Ученые предлагают дать новое определение ожирению
Исходя из результатов исследования, Бао считает, что понятие "ожирение" нужно переосмыслить, включив в него не только ИМТ, но и обхват талии и других частей тела.
Обновлено 25 июля в 08:46
Наука
Микророботов научили атаковать раковые опухоли
Возникшая в результате химическая реакция производила пузырьки водорода, которые позволили капсулам перемещаться вокруг опухоли, постепенно выделяя лекарство.
Обновлено 25 июля в 10:11
Происшествия
В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14
Общество
Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки
Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Подлодку – штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года
Обновлено в 04:20
Политика
В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17
Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
Обновлено 24 июля в 13:23
Политика
Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США
Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
Обновлено в 05:30
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Большинство жителей Германии выступили за сближение с Россией
72% жителей регионов, ранее входивших в ГДР, хотят улучшения отношений с Россией - таковы результаты опроса, проведенного изданием Der Tagesspiegel.
Обновлено в 05:17
Космос
В Японии частная ракета после запуска упала в море
Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море.
Обновлено в 03:51
Общество
В Беларуси вступил в силу антитабачный декрет
В Беларуси вступил в силу декрет об ограничении доступности табачных изделий и электронных сигарет, сообщает информагентство БЕЛТА.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии.
Обновлено в 05:04