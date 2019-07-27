Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила об обысках в квартире у нее и у оппозиционера Руслана Шаведдинова.

К сотрудникам ФБК Ярмыш и Шаведдинову пришли с обысками

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