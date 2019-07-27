Происшествия
К сотрудникам ФБК Ярмыш и Шаведдинову пришли с обыскамиКоммерсантъ 02:34
Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила об обысках в квартире у нее и у оппозиционера Руслана Шаведдинова.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:42, Вашингтон
Экономика
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Актер, сыгравший в оскароносной "Черной пантере" одержимого физика Улисса Кло, - один из нескольких кандидатов на место режиссера, который снимет продолжение хита 2018 года с Томом Харди.
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Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.
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