Экономика

К системе быстрых платежей по номеру телефона подключился ВТБBFM.ru вчера в 15:32

Как говорил Греф, банку его систему никто не дарил, он сам ее внедрил за собственные деньги. Более того, Сбербанк подключает к своим мощностям и другие банки. Недавно подключил Совкомбанк, 13-й банк по активам в рэнкинге "Интерфакса".
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ВТБ подключился к системе переводов ЦБ по номеру телефона

Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП). Эта опция появилась в онлайн-версии и мобильном приложении банка, удостоверился РБК.
РБКвчера в 06:50

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ВТБ подключился к системе быстрых платежей

Накануне.Ruвчера в 20:03

К системе быстрых платежей по номеру телефона подключился ВТБ

BFM.ruвчера в 15:32

ВТБ подключился к системе переводов ЦБ по номеру телефона

РБКвчера в 06:50

ВТБ подключился к Системе быстрых платежей

Банки.рувчера в 10:33

Банк ВТБ подключился к системе быстрых платежей ЦБ

Эхо Москвывчера в 09:31

ВТБ присоединился к системе быстрых платежей Центробанка по номеру телефона

Inc.Russiaвчера в 10:45

Безналичное общество

Коммерсантъ Приложениявчера в 01:18
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Общество

За избиение Шнурова обещали пять миллионов

Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Стала известна дата начала слушаний по делу Кокорина и Мамаева

Процесс по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева начнется 3 апреля, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:52
Футбол

Семен Слепаков: «Жирков сказал, что не обиделся на песню „Оле-Оле-Оле“»

Обновлено в 02:25
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:06
Культура

В Госдуме предложили включить в школьную программу сериалы

Стоит отметить, что идеи внести в школьную программу спорные изменения появляются периодически.
Обновлено в 03:58
Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Авто

«Автоваз» вновь модернизирует свой внедорожник Lada 4x4

Крупнейший российский производитель легковушек «Автоваз» вновь модернизирует свой внедорожник Lada 4x4.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

В Москве у мужчины при помощи электрошокера похитили 1 млн рублей

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, неизвестные напали на мужчину с помощью электрошокера, а затем открыто похитили у него сумку.
Обновлено в 02:44
Политика

США не потерпят враждебного вмешательства в дела Запада

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением

Ранее Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

США успешно испытали две противоракеты

Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Кино

Финальные «Мстители» станут самыми длинными в истории Marvel

Фильм "Мстители: Финал" станет самой длинной кинокартиной Marvel.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Гаджеты

Samsung Galaxy A90 получит 6.75-дюймовый дисплей без отверстий и пазов

Обновлено вчера в 08:05
Баскетбол

Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА

Боснийский центровой клуба НБА "Портленд" Юсуф Нуркич получил серьезную травму ноги в матче регулярного чемпионата против "Бруклина".
Обновлено в 02:07
Политика

Канада предоставила статус беженцев семье, укрывавшей Сноудена

Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

В столице Казахстана столкнулись автобусы, есть жертвы

В столице Казахстана столкнулись три автобуса. Число пострадавших достигло 27 человек.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

В США скопировали российский истребитель Су-35

Разработчики из США решили скопировать российский истребитель Су-35.
Обновлено вчера в 06:36
Авто

В 2018 году снизились продажи седанов в России на 2%

В прошлом году российские автолюбители приобрели 534 200 новых автомобилей в кузове «седан».
Обновлено вчера в 09:53
Культура

Дима Билан на костылях получил звание Заслуженного артиста РФ

Певец Дима Билан получил звание «Заслуженного артиста РФ» из рук министра культуры РФ Владимира Мединского.
Обновлено вчера в 12:21
Армия и оружие

Северные бригады получили на вооружение арктические бульдозеры

Обновлено в 01:52
Политика

Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом

Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено вчера в 22:10
Культура

Минкульт запретил артистам летать на гастроли бизнес-классом

Министерство культуры изменило условия поддержки гастролей театров, в том числе запретило артистам летать бизнес-классом.
Обновлено в 02:06
Наука

В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»

Обновлено вчера в 19:33
Технологии

YouTube откажется от web‐сериалов

Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика

«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год

Как РБК Краснодар сообщал ранее, по итогам 9 месяцев 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 14 млрд рублей дивидендов.
Обновлено вчера в 03:16
Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

В Венесуэле восстановлено энергоснабжение

Электроснабжение в Венесуэле полностью восстановлено, 25 марта заявил на своей странице в Twitter министр связи и информации Хорхе Родригес.
Обновлено вчера в 18:08
Как работают Яндекс.Новости?
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