Экономика
К системе быстрых платежей по номеру телефона подключился ВТБBFM.ru вчера в 15:32
Как говорил Греф, банку его систему никто не дарил, он сам ее внедрил за собственные деньги. Более того, Сбербанк подключает к своим мощностям и другие банки. Недавно подключил Совкомбанк, 13-й банк по активам в рэнкинге "Интерфакса".
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с чего всё началось
Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП). Эта опция появилась в онлайн-версии и мобильном приложении банка, удостоверился РБК.РБКвчера в 06:50
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Общество
За избиение Шнурова обещали пять миллионов
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Стала известна дата начала слушаний по делу Кокорина и Мамаева
Процесс по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева начнется 3 апреля, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:52
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:06
Культура
В Госдуме предложили включить в школьную программу сериалы
Стоит отметить, что идеи внести в школьную программу спорные изменения появляются периодически.
Обновлено в 03:58
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Авто
«Автоваз» вновь модернизирует свой внедорожник Lada 4x4
Крупнейший российский производитель легковушек «Автоваз» вновь модернизирует свой внедорожник Lada 4x4.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
В Москве у мужчины при помощи электрошокера похитили 1 млн рублей
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, неизвестные напали на мужчину с помощью электрошокера, а затем открыто похитили у него сумку.
Обновлено в 02:44
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США не потерпят враждебного вмешательства в дела Запада
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением
Ранее Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Кино
Финальные «Мстители» станут самыми длинными в истории Marvel
Фильм "Мстители: Финал" станет самой длинной кинокартиной Marvel.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Гаджеты
Samsung Galaxy A90 получит 6.75-дюймовый дисплей без отверстий и пазов
Обновлено вчера в 08:05
Баскетбол
Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА
Боснийский центровой клуба НБА "Портленд" Юсуф Нуркич получил серьезную травму ноги в матче регулярного чемпионата против "Бруклина".
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Канада предоставила статус беженцев семье, укрывавшей Сноудена
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
В столице Казахстана столкнулись автобусы, есть жертвы
В столице Казахстана столкнулись три автобуса. Число пострадавших достигло 27 человек.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
В США скопировали российский истребитель Су-35
Разработчики из США решили скопировать российский истребитель Су-35.
Обновлено вчера в 06:36
Авто
В 2018 году снизились продажи седанов в России на 2%
В прошлом году российские автолюбители приобрели 534 200 новых автомобилей в кузове «седан».
Обновлено вчера в 09:53
Культура
Дима Билан на костылях получил звание Заслуженного артиста РФ
Певец Дима Билан получил звание «Заслуженного артиста РФ» из рук министра культуры РФ Владимира Мединского.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом
Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено вчера в 22:10
Культура
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Министерство культуры изменило условия поддержки гастролей театров, в том числе запретило артистам летать бизнес-классом.
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Наука
В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»
Обновлено вчера в 19:33
Технологии
YouTube откажется от web‐сериалов
Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год
Как РБК Краснодар сообщал ранее, по итогам 9 месяцев 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 14 млрд рублей дивидендов.
Обновлено вчера в 03:16
Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
В Венесуэле восстановлено энергоснабжение
Электроснабжение в Венесуэле полностью восстановлено, 25 марта заявил на своей странице в Twitter министр связи и информации Хорхе Родригес.
Обновлено вчера в 18:08