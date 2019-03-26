К системе быстрых платежей по номеру телефона подключился ВТБBFM.ru вчера в 15:32

Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП). Эта опция появилась в онлайн-версии и мобильном приложении банка, удостоверился РБК.

с чего всё началось

Как говорил Греф, банку его систему никто не дарил, он сам ее внедрил за собственные деньги. Более того, Сбербанк подключает к своим мощностям и другие банки. Недавно подключил Совкомбанк, 13-й банк по активам в рэнкинге "Интерфакса".

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