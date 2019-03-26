Экономика
К системе быстрых платежей по номеру телефона подключился ВТБBFM.ru вчера в 15:32
Как говорил Греф, банку его систему никто не дарил, он сам ее внедрил за собственные деньги. Более того, Сбербанк подключает к своим мощностям и другие банки. Недавно подключил Совкомбанк, 13-й банк по активам в рэнкинге "Интерфакса".
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с чего всё началось
Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП). Эта опция появилась в онлайн-версии и мобильном приложении банка, удостоверился РБК.РБКвчера в 06:50
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Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
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Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
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