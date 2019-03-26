Экономика

К системе быстрых платежей по номеру телефона подключился ВТБBFM.ru вчера в 15:32

Как говорил Греф, банку его систему никто не дарил, он сам ее внедрил за собственные деньги. Более того, Сбербанк подключает к своим мощностям и другие банки. Недавно подключил Совкомбанк, 13-й банк по активам в рэнкинге "Интерфакса".
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ВТБ подключился к системе переводов ЦБ по номеру телефона

Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП). Эта опция появилась в онлайн-версии и мобильном приложении банка, удостоверился РБК.
РБКвчера в 06:50

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ВТБ подключился к системе быстрых платежей

Накануне.Ruвчера в 20:03

К системе быстрых платежей по номеру телефона подключился ВТБ

BFM.ruвчера в 15:32

ВТБ подключился к Системе быстрых платежей

Банки.рувчера в 10:33

ВТБ присоединился к системе быстрых платежей Центробанка по номеру телефона

Inc.Russiaвчера в 10:45

Банк ВТБ подключился к системе быстрых платежей ЦБ

Эхо Москвывчера в 09:31

ВТБ подключился к системе переводов ЦБ по номеру телефона

РБКвчера в 06:50

Безналичное общество

Коммерсантъ Приложениявчера в 01:18
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Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Обновлено в 02:25
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства

Прозоров сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал им важные документы и материалы с 2014 года, о чём он рассказал сегодня на пресс-конференции в Москве.
Обновлено вчера в 08:45
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Общество

Уволившейся из-за фото в купальнике учительнице предложили работу

Напомним, 38-летнюю учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову, которая занимается зимним плаванием, стали выживать из школы после того, как она выложила в Сети фотографию, где она в коротком платье и туфлях на каблуках сидит на турнике в мороз.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

МИД Сирии осудил решение Трампа по Голанским высотам

Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами вызвало бурную реакцию в мире.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

Совет по правам человека осудил «ноу-хау» главы МВД Башкирии

Сегодня, 25 марта, в Уфе в рамках встречи членов Совета при президенте РФ по гражданскому обществу и правам человека с активистами обсудили недавнее предложение главы МВД Башкирии Романа Деева ввести штрафы за необоснованные жалобы на сотрудников полиции.
Обновлено вчера в 08:55
Политика

Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено вчера в 09:38
Армия и оружие

Российских военных в Венесуэле связывают с С-300

Госсекретарь США Майк Помпео 25 марта, после активного обсуждения в СМИ факта прилёта российских самолётов, заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что Москва должна прекратить «неконструктивное поведение» в отношении Венесуэлы и присоединиться к усилиям других стран, говорится в комментарии заместителя официального представителя Госдепа Роберта Палладино.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

Глава ОАК представил премьеру Малайзии самолет пятого поколения Су-57

Президент ОАК Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду самолет пятого поколения Су-57 и выразил надежду, что он будет приобретён этой страной, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 00:57
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Жена юмориста Николая Бандурина призналась в измене

Обновлено вчера в 13:20
Экономика

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Москве у мужчины похитили сумку с миллионом рублей

Неизвестные в центре Москвы, применив электрошокер, похитили у мужчины сумку с 1 миллионом рублей, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 02:25
Здоровье

Мэр Магадана сообщил об отсутствии в городе вакцины от бешенства

Мэр Магадана Юрий Гришан назвал отсутствие в городе вакцины от бешенства недопустимым, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:28
Здоровье

Диспансеры фтизиатрической службы Кузбасса объединят

Фтизиатрическая служба в Кузбассе, как отметила делегация, лидер в плане компьютерных технологий и создании системы персонифицированного учёта пациентов, прошедших флюорообследование.
Обновлено в 01:23
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия

В Нур-Султане столкнулись два автобуса, есть жертвы

В столице Казахстана Нур-Султане в результате столкновения автобусов погибли два человека, около 20 пострадали, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:56
Футбол

Виктор Альварес: «Хотел бы остаться в Туле»

Испанский защитник «Арсенала» Виктор Альварес рассказал о своей адаптации в чемпионате России и выразил надежду на то, что он останется в тульской команде.
Обновлено вчера в 12:32
Хоккей

Овечкин встретился с Трампом в Белом доме

Обновлено вчера в 16:27
Политика

Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено 24 марта в 17:17
Происшествия

В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок

Обновлено вчера в 12:51
Авто

Ford планирует летом прекратить продажу легковых автомобилей в России

Компания останется на российском рынке только в сегменте коммерческих автомобилей Автоконцерн Ford намерен летом этого года отказаться от выпуска и поставок в Россию легковых автомобилей, сообщает Коммерсант со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:04
Политика

Польша признала заслуги СССР в победе над фашизмом

Власти Польши не оспаривают заслуги Советского Союза в разгроме нацистской Германии, заявил представитель президента страны Кшиштоф Щерский.
Обновлено в 01:40
Баскетбол

Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА

Боснийский центровой клуба НБА "Портленд" Юсуф Нуркич получил серьезную травму ноги в матче регулярного чемпионата против "Бруклина".
Обновлено в 02:07
Происшествия

В торговом центре в Баку произошел пожар

Обновлено в 02:29
Политика

Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Обновлено вчера в 15:14
Наука

В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»

Обновлено вчера в 19:33
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено вчера в 02:42
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