Экономика
К системе быстрых платежей по номеру телефона подключился ВТБBFM.ru 15:32
Как говорил Греф, банку его систему никто не дарил, он сам ее внедрил за собственные деньги. Более того, Сбербанк подключает к своим мощностям и другие банки. Недавно подключил Совкомбанк, 13-й банк по активам в рэнкинге "Интерфакса".
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Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
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Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
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В Германии предлагают захватывать ступени ракет самолетами
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США украли российскую разработку тридцатилетней давности
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Шоу-бизнес
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Уточняется, что на проекте «Последний герой» участникам ежедневно предоставляют скудный набор продуктов питания — 200 грамм риса и банан после каждого испытания.
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Художники начали работу над мозаикой Главного храма ВС России
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Обновлено в 11:30
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Обновлено в 07:29
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
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Обновлено в 15:19
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Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России
В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
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