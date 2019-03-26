Экономика

К системе быстрых платежей по номеру телефона подключился ВТБBFM.ru 15:32

Как говорил Греф, банку его систему никто не дарил, он сам ее внедрил за собственные деньги. Более того, Сбербанк подключает к своим мощностям и другие банки. Недавно подключил Совкомбанк, 13-й банк по активам в рэнкинге "Интерфакса".
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ВТБ подключился к системе быстрых платежей

Накануне.Ru20:03

К системе быстрых платежей по номеру телефона подключился ВТБ

BFM.ru15:32

Всем клиентам Сбербанка и «Совкомбанка» стали доступны мгновенные переводы по номеру телефона

SIA.ruвчера в 21:11

Банк ВТБ подключился к системе быстрых платежей ЦБ

Эхо Москвы09:31

ВТБ подключился к системе переводов ЦБ по номеру телефона

РБК06:50

Сбербанк отметил Международный день клиента

Русское радио КЧР03:31

ВТБ подключился к Системе быстрых платежей

Банки.ру10:33
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Гаджеты

Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино

Обновлено в 15:25
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Политика

ОАГ выступила против военного присутствия РФ в Венесуэле

В Организации американских государств (ОАГ) подчеркнули, что выступают против отправки российских военных в Венесуэлу.
Обновлено в 19:43
Космос

Астрономы определили место возникновения Юпитера

Обновлено в 08:04
Хоккей

Илья Воробьев: Павел Дацюк сыграет против ЦСКА

СКА начнет полуфинальную серию в Москве. Против ЦСКА дружина Воробьева сыграет 28 и 30 марта.
Обновлено в 06:20
Политика

Электроснабжение Венесуэлы восстановлено

Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено в 17:26
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Космос

Индия создаёт пилотируемый глубоководный аппарат

Обновлено в 04:15
Футбол

Халк назвал причину перехода из «Порту» в «Зенит»

Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк рассказал, как проходил его переход из "Порту" в "Зенит".
Обновлено в 14:39
Авто

АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4

Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Политика

Кузнецова рассказала о ситуации с защитой прав российских детей в США

С США сложилась тяжёлая ситуация по защите прав наших детей, переданных ранее под усыновление.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие

В Сирии подорвался на мине и погиб челябинец

Обновлено в 10:35
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-главу АО «Газпром промгаз» Карасевича

В конце январе 2019 года следствие уже ходатайствовало перед судом о заочном аресте Карасевича, но суд отказал в удовлетворении ходатайства, а Мосгорсуд признал данное решение законным.
Обновлено в 10:56
Общество

Анатолий Романов оставил пост министра природных ресурсов Забайкалья

Как уточнили в пресс-службе, Романов ушёл в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 20:11
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине

По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Общество

Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Космос

В Германии предлагают захватывать ступени ракет самолетами

Обновлено в 07:46
Армия и оружие

США украли российскую разработку тридцатилетней давности

За океаном совместная разработка корпорации США Boeing и шведской компании SAAB преподносится как прорыв, хотя она, мягко говоря, не нова.
Обновлено в 14:24
Политика

Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit

Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Происшествия

Полиция провела обыски в Росреестре и фонде соцстрахования Ингушетии

В столице Ингушетии Магасе сотрудники МВД проводят выемки документов в управлении Росреестра и фонде социального страхования.
Обновлено в 14:46
Теннис

Miami Open. Роджер Федерер добился победы в третьем круге

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прошёл в 1/8 финала турнира в Майами, победив серба Филипа Крайиновича, - 7/5, 6/3.
Обновлено в 17:18
Общество

Российские синоптики пожаловались на плохие метеоспутники

Ранее сообщалось, что первый российский спутник "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запустят в июне 2019 года.
Обновлено в 20:19
Шоу-бизнес

Актер Илья Глинников рассказал о том, что похудел на «Последнем герое»

Уточняется, что на проекте «Последний герой» участникам ежедневно предоставляют скудный набор продуктов питания — 200 грамм риса и банан после каждого испытания.
Обновлено в 08:49
Политика

«Оппозиционная платформа» вывела Порошенко из себя

Кандидат в президенты Юрий Бойко, по мнению Виктора Медведчука, имеет все шансы пройти во второй тур голосования и не собирается блокироваться для достижения победы ни с одним из лидирующей троицы: Порошенко, Зеленский, Тимошенко.
Обновлено в 15:10
Культура

Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста

Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие

Художники начали работу над мозаикой Главного храма ВС России

Несколько десятков художников начали работу над мозаикой Главного храма Вооруженных Сил России.
Обновлено в 11:30
Экономика

Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
Обновлено в 14:42
Общество

Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Экономика

Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России

В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 14:34
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