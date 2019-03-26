Экономика
К системе быстрых платежей по номеру телефона подключился ВТБBFM.ru вчера в 15:32
Как говорил Греф, банку его систему никто не дарил, он сам ее внедрил за собственные деньги. Более того, Сбербанк подключает к своим мощностям и другие банки. Недавно подключил Совкомбанк, 13-й банк по активам в рэнкинге "Интерфакса".
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с чего всё началось
Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП). Эта опция появилась в онлайн-версии и мобильном приложении банка, удостоверился РБК.РБКвчера в 06:50
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Культура
Константин Толкачев поспорил с Сергеем Шнуровым
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев на своей странице в социальной сети «Фейсбук» подискутировал с известным российским музыкантом Сергеем Шнуровым по вопросам развития культуры в нашей страны.
Обновлено в 04:49
Экономика
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 18:17
Футбол
«Уфа» может уволить тренера Кириченко
Дмитрий Кириченко может лишиться должности главного тренера "Уфы".
Обновлено в 03:12
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Общество
В Находке спасли почерневшего от угольной пыли детеныша тюленя
В Находке спасатели доставили в реабилитационный центр «Тюлень» детеныша тюленя, покрытого угольной пылью.
Обновлено в 04:33
Общество
Алексей Текслер оценил состояние Челябинска на «двойку»
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер оценил состояние регионального центра на «что-то около двойки» (по пятибалльной шкале).
Обновлено вчера в 10:24
Политика
Жители Ингушетии вышли на митинг против изменения закона о референдуме
В ингушском городе Магас 26 марта жители вышли на митинг против принятия поправок в региональный закон о референдуме.
Обновлено в 05:23
Авто
В 2018 году в России упали продажи седанов
Обновлено в 00:33
Футбол
УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020
УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 05:00
Политика
В Кремле предупредили о последствиях решения Трампа по Голанам
Решение американского лидера Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами будет иметь негативные последствия для региона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке совершил посадку в шотландском городе Эдинбург, сообщает издание Edinburgh News.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 03:30
Музыка
Шнуров объяснил роспуск «Ленинграда» сменой эпохи
Обновлено в 05:22
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Политика
Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использование одного миллиарда долларов для возведения стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено вчера в 23:32
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Йель и Стэнфорд проверят после скандала с элитными вузами США
В марте Минюст США предъявил обвинения в мошенничестве и взяточничестве десяткам состоятельных американцев, которые в обход закона устроили детей в элитные вузы.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Происшествия
«Мемориал» признал аспиранта МГУ Мифтахова политзаключенным
Правозащитное общество "Мемориал" признало аспиранта МГУ Азата Мифтахова, проходящего подозреваемым по делу о брошенной в офис "Единой России" дымовой шашке, политическим заключенным.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев ждет премьеру новой песни Ани Лорак
Обновлено в 04:39
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в апреле 18 рейсов из Москвы в Стамбул и обратно
«В связи закрытием аэропорта имени Ататюрка и переводом полетов в новый аэропорт Стамбула «Аэрофлот» вынужден внести изменения в расписание 5, 6 и 7 апреля 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:31
Политика
Facebook удалил более 2,6 тыс. страниц за «связь» с Россией и Ираном
Руководство Facebook объявило об удалении свыше 2,6 тыс. страниц соцсети, которые якобы связаны с Россией и Ираном.
Обновлено в 05:28
Политика
Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.
Обновлено вчера в 09:00
Космос
NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Адвокат Кокорина: «Если судья будет продлевать срок, то сразу на полгода»
Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян рассказал, что будет рассматривать суд на предварительном заседании, которое было назначено на 3 апреля.
Обновлено в 04:07
Политика
Канада предоставила статус беженцев укрывавшей Сноудена семье
Обновлено вчера в 23:50