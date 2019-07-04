В минобороны Белоруссии назвали предварительную причину взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости. Об этом сообщается на сайте ведомства.

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

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