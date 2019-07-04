Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна РоссияГазета.Ru 05:47
В минобороны Белоруссии назвали предварительную причину взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Политика
Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения
Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Политика
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом
В ходе стихийных митингов 20-21 июня грузинские активисты пытались прорваться в здание местного парламента и требовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария.
Обновлено в 11:36
Кино
Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли
19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено вчера в 18:10
Энергетика
Суд в Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана
В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Теннис
Федерер вышел в третий круг Уимблдона
Обновлено в 11:59
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве
По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Футбол
Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото
На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 11:37
Экономика
В ГД внесен законопроект о компенсации советских вкладов
В Госдуму внесли законопроект о полной компенсации вкладов в Сбербанке до 1991 года.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа
Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
Обновлено в 11:02
Политика
Захарова назвала унижением процесс по делу Вышинского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга ситуацию с арестованным в Киеве руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
Обновлено в 08:49
Политика
Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Политика
Украинский «Нафтогаз» готовится к прекращению транзита газа из России
Ранее руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов заявил, что украинская сторона ожидает сбоя в транзите газа в первые три месяца следующего года.
Обновлено в 11:22
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Футбол
В Сети появился трейлер фильма о Льве Яшине
В Сети появился трейлер фильма об известном советском вратаре Льве Яшине.
Обновлено в 10:52
Футбол
«Ювентус» объявил о возвращении Буффона
Обновлено в 10:39
Политика
Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним конфликтом
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом, к которому Россия не имеет отношения.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Политика
Польша начала искать свидетелей геноцида поляков украинцами
Польский Институт национальной памяти в рамках расследования преступлений, совершенных в 1939-1945 годах на Волыни украинскими националистами против польского народа, начал поиск свидетелей тех событий.
Обновлено в 11:30
Политика
Против главы «Автодора» возбудили уголовное дело
Глава холдинга «Автодор» стал фигурантом уголовного дела из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Вертолет Ми-38 прошел испытания при экстремально высоких температурах
Вертолет Ми-38 успешно прошел испытания в условиях экстремально высоких температур и высокогорья, сообщили в четверг в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех).
Обновлено в 08:47
Здоровье
Голикова: Наблюдается катастрофическая убыль населения
По данным вице-премьера, за четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.
Обновлено 02 июля в 22:26