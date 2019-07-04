Происшествия

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна РоссияГазета.Ru 05:47

В минобороны Белоруссии назвали предварительную причину взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Поставщик пиротехники принимает участие в расследовании ЧП в Минске

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В Минобороны Белоруссии подтвердили закупку фейерверков в России

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Поставщик пиротехники рассказал о расследовании смертельного салюта в Минске

Газета.Ru10:28
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон

Минобороны: предположительная причина трагедии 3 июля - некачественные фейерверки российского производства

КП - Беларусь05:44
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники

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Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
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Политика

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В ходе стихийных митингов 20-21 июня грузинские активисты пытались прорваться в здание местного парламента и требовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария.
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Кино

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Энергетика

Суд в Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу «Газпрома»

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Происшествия

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В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
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Происшествия

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Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Москалькова обратилась в прокуратуру по поводу дела сестер Хачатурян

Обновлено в 11:29
Теннис

Федерер вышел в третий круг Уимблдона

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Происшествия

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве

По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
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Футбол

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На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 11:37
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В Госдуму внесли законопроект о полной компенсации вкладов в Сбербанке до 1991 года.
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Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа

Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга ситуацию с арестованным в Киеве руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
Обновлено в 08:49
Футбол

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Политика

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Шоу-бизнес

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Обновлено 02 июля в 22:26
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