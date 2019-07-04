Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна РоссияГазета.Ru 05:47
В минобороны Белоруссии назвали предварительную причину взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 10:30, Вашингтон
Гаджеты
Xiaomi Redmi представили лимитированную версию смартфона Redmi K20 Pro
Бренд Xiaomi Redmi выпустили лимитированную версию смартфона Redmi K20 Pro, получившую название Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition.
Обновлено в 04:30
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Политика
Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах
Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.
Обновлено в 08:36
Транспорт
В РЖД анонсировали новый плацкарт без боковушек
Обновлено в 09:46
Авто
Renault объявила старт продаж кросс-купе Renault Arkana в России
Российские офисы Renault начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, выпуск которого налажен на предприятии, расположенном в Москве.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
МИД назвал дело против Вышинского цирком, унижением и дискриминацией
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала дело против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского "страшной дискриминацией".
Обновлено в 08:55
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено в 09:05
Политика
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
Беседа президента России и Папы Римского в Ватикане продлилась около часа. Встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
T-killah и Мария Белова поженились в Барвихе
T-killah делал уверенные шаги в шоу-бизнесе и зарабатывал популярность благодаря блогу «Дневник хача».
Обновлено в 09:59
Наука
Мозг современного человека увидел в рисунках палеолита объекты
Французские ученые выяснили, что при визуальной обработке петроглифов, относящихся к эпохе палеолита, в зрительной коре головного мозга современного человека активируются те же области, которые отвечают за обработку объектов: сама активность проходит по вентральному пути.
Обновлено в 08:27
Политика
Обиженный Парубий выгнал представителей ПАСЕ с Украины
Делегация наблюдателей ПАСЕ приняла решение о приостановке своей работы на Украине. Об этом сообщает telegram-канал «Президент с косой».
Обновлено в 09:42
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза
В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».
Обновлено в 09:26
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11
Игры
В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC
Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Футбол
«Вильярреал» объявил о переходе Альбиоля из «Наполи»
Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль продолжит карьеру в составе «Вильярреала», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Обновлено в 09:30
Политика
Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии
МИД РФ выразил протест Японии из-за обозначения Южных Курил как японской территории в материалах прошедшего саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 09:40
Общество
Трещина появилась в аквариуме в ТЦ «Авиапарк»
Цилиндрический аквариум в московском торговом центре "Авиапарк" на Ходынском бульваре дал протечку.
Обновлено в 09:37
Политика
На Гибралтаре задержали танкер, незаконно поставляющий нефть в Сирию
Правительство Гибралтара задержали супертанкер, который перевозил сырую нефть в Сирию, передает РИА "Новости", со ссылкой на заявлении главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
Обновлено в 06:23
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Шоу-бизнес
Лолита заявила о расставании с молодым мужем
Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Общество
За смартфоны без российского ПО могут штрафовать
Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.
Обновлено в 10:14
Интернет
Пользователи потратили за полгода почти $40 млрд на приложения и игры
Пользователи онлайн-магазинов App Store и Google Play купили в первой половине 2019 года приложения и игры на сумму $39,7 млрд.
Обновлено в 07:25
Футбол
Вышел первый трейлер фильма о Льве Яшине
Обновлено в 08:40
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
"Наверное, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах", — отметила спикер. По словам Матвиенко, для мобильных нет условий хранения.
Обновлено в 10:24