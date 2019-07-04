Происшествия

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна РоссияГазета.Ru 05:47

В минобороны Белоруссии назвали предварительную причину взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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В Минске заявили о российском происхождении убивших женщину фейерверков

Московский Комсомолец06:19

Салют-убийцу в Минске связали с Россией

Газета.Ru08:45

Минск назвал причиной гибели женщины при салюте брак российского заряда

РБК06:11

Салют, убивший женщину в Минске, оказался российским

URA.Ru07:30

В Минске заявили, что убившие женщину фейерверки были куплены в России

Интерфакс05:19

Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в Минске

RT на русском05:18

Минобороны Белоруссии: заряды для салюта в Минске были приобретены у российской компании

ТАСС05:38
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:04, Вашингтон

Минобороны: предположительная причина трагедии 3 июля - некачественные фейерверки российского производства

КП - Беларусь05:44
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:04, Вашингтон
Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Авто

Red Bull опубликовал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini

Обновлено в 05:00
Происшествия

Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных

Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Американский генерал рассекретил план США на случай ядерной войны

Гольдфейн отметил, что cначала должен связаться с Тодом Уолтерсом, главой Европейского командования ВС США, после чего "в одно мгновение" силы США и НАТО начнут массированную контратаку, включающую "применение истребителей, бомбардировщиков, самолетов-топливозаправщиков, средств разведки, кибернетических, космических и специальных операций"
Обновлено в 08:49
Технологии

Швейцарцы испытали полностью электрический учебный самолет

Перспективный полностью электрический учебный самолет Bristell Energic, разработанный швейцарским стартапом H55 совместно с чешской авиастроительной компанией BRM Aero, совершил первый полет.
Обновлено в 06:34
Общество

Один из самых дорогих особняков строится в Подмосковье

Обновлено в 07:15
Политика

Власти КНДР освободили из-под стражи австралийского студента

Задержанный властями Северной Кореи студент из Австралии Алек Сигли был освобожден.
Обновлено в 03:54
Экономика

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Здоровье

Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога

Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Кокорин и Мамаев отправлены в колонию

Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.
Обновлено в 07:56
Политика

Шойгу назвал основную причину происшествия на подводном аппарате

Основная причина происшествия на подводном аппарате, о котором 2 июля сообщило Минобороны, — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.
Обновлено в 02:39
Футбол

Президент «Ростова» раскритиковал руководство «Чайки»

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что руководство клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чайка" ведет себя совершенно бестактно и непрофессионально в отношении болельщиков ростовского клуба.
Обновлено в 06:41
Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграют в октябре и марте

Обновлено в 08:35
Футбол

Московский «Спартак» представил новую форму на следующий сезон

Обновлено вчера в 08:05
Политика

Путин прибыл в Ватикан для встречи с папой Римским

Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев накануне визита российского лидера в Рим говорил, что Путин встретится в Ватикане с папой Римским, чтобы обменяться с ним взглядами на современный мир и сопоставить позиции двух государств по основным вопросам международной повестки.
Обновлено в 08:05
Общество

Роскомнадзор ответил на сообщение о сбоях в Facebook шуткой о Чапаеве

Роскомнадзор в своем Twitter прокомментировал сообщения о причастности службы к сбоям в работе Facebook, Instagram и WhatsApp шуткой о начальнике дивизии Красной Армии Василии Чапаеве.
Обновлено в 03:59
Гаджеты

Xiaomi выпустит особую версию Redmi K20 Pro для фанатов «Мстителей»

Обновлено в 05:39
Финансы

Капитализация «Газпрома» впервые с 2008 года превысила 6 трлн рублей

Акции российской компании «Газпром» превысили максимальную отметку с 2008 года, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 04:11
Авто

Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3%

В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Лолита заявила о расставании с молодым мужем

Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Политика

Путин рассказал о планах после президентского срока

Обновлено в 03:36
Происшествия

Убийство экс-главы кыргызской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

Обновлено в 00:31
Технологии

Россиян переведут на электронные паспорта

Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.
Обновлено в 05:42
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Общество

Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне

Эмиратская принцесса Хая, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, — находится в Великобритании.
Обновлено вчера в 10:16
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика

Произведенный из виноматериалов алкоголь начнут маркировать

Специальная маркировка появится на этикетках алкогольной продукции, произведенной из виноматериалов.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В Берлине загорелся крупнейший вьетнамский торговый центр

Обновлено в 07:20
Политика

Россия выразила протест Японии после G20

Обновлено в 08:42
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