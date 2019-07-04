Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна РоссияГазета.Ru 05:47
В минобороны Белоруссии назвали предварительную причину взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:04, Вашингтон
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Авто
Red Bull опубликовал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini
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Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Американский генерал рассекретил план США на случай ядерной войны
Гольдфейн отметил, что cначала должен связаться с Тодом Уолтерсом, главой Европейского командования ВС США, после чего "в одно мгновение" силы США и НАТО начнут массированную контратаку, включающую "применение истребителей, бомбардировщиков, самолетов-топливозаправщиков, средств разведки, кибернетических, космических и специальных операций"
Обновлено в 08:49
Технологии
Швейцарцы испытали полностью электрический учебный самолет
Перспективный полностью электрический учебный самолет Bristell Energic, разработанный швейцарским стартапом H55 совместно с чешской авиастроительной компанией BRM Aero, совершил первый полет.
Обновлено в 06:34
Общество
Один из самых дорогих особняков строится в Подмосковье
Обновлено в 07:15
Политика
Власти КНДР освободили из-под стражи австралийского студента
Задержанный властями Северной Кореи студент из Австралии Алек Сигли был освобожден.
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Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев отправлены в колонию
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.
Обновлено в 07:56
Политика
Шойгу назвал основную причину происшествия на подводном аппарате
Основная причина происшествия на подводном аппарате, о котором 2 июля сообщило Минобороны, — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.
Обновлено в 02:39
Футбол
Президент «Ростова» раскритиковал руководство «Чайки»
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что руководство клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чайка" ведет себя совершенно бестактно и непрофессионально в отношении болельщиков ростовского клуба.
Обновлено в 06:41
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграют в октябре и марте
Обновлено в 08:35
Футбол
Московский «Спартак» представил новую форму на следующий сезон
Обновлено вчера в 08:05
Политика
Путин прибыл в Ватикан для встречи с папой Римским
Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев накануне визита российского лидера в Рим говорил, что Путин встретится в Ватикане с папой Римским, чтобы обменяться с ним взглядами на современный мир и сопоставить позиции двух государств по основным вопросам международной повестки.
Обновлено в 08:05
Общество
Роскомнадзор ответил на сообщение о сбоях в Facebook шуткой о Чапаеве
Роскомнадзор в своем Twitter прокомментировал сообщения о причастности службы к сбоям в работе Facebook, Instagram и WhatsApp шуткой о начальнике дивизии Красной Армии Василии Чапаеве.
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Финансы
Капитализация «Газпрома» впервые с 2008 года превысила 6 трлн рублей
Акции российской компании «Газпром» превысили максимальную отметку с 2008 года, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 04:11
Авто
Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3%
В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Лолита заявила о расставании с молодым мужем
Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Политика
Путин рассказал о планах после президентского срока
Обновлено в 03:36
Технологии
Россиян переведут на электронные паспорта
Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.
Обновлено в 05:42
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Общество
Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне
Эмиратская принцесса Хая, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, — находится в Великобритании.
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика
Произведенный из виноматериалов алкоголь начнут маркировать
Специальная маркировка появится на этикетках алкогольной продукции, произведенной из виноматериалов.
Обновлено в 08:02
Политика
Россия выразила протест Японии после G20
Обновлено в 08:42