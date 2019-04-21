Общество

К российским СМИ в 2018 году подали иски на 6,8 млрд рублейИнфо24 04:06

В 2018 году к российским СМИ было подано исков о защите чести и достоинства на 6,836 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде РФ. Суды удовлетворили иски на 126 млн рублей (1,8%). Это столько же, сколько СМИ суммарно выплатили за предыдущие 10 лет.
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В России за 2018 год к СМИ подано исков на 6,8 млрд рублей

Znak.com02:46

Сумма исков к СМИ за минувший год составила 6,8 млрд рублей

АБН04:17

В РФ в прошлом году к СМИ были поданы иски почти на семь миллиардов

Аргументы и Факты03:56

Сумма исков к СМИ за год резко увеличилась

News.ru03:23

К российским СМИ за прошлый год были поданы иски о защите чести, достоинства и репутации на семь миллиардов рублей

Эхо Москвы05:30

В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей

ТАСС02:39

К российским СМИ в 2018 году подали иски на 6,8 млрд рублей

Инфо2404:06
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