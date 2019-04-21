Общество
К российским СМИ в 2018 году подали иски на 6,8 млрд рублейИнфо24 04:06
В 2018 году к российским СМИ было подано исков о защите чести и достоинства на 6,836 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде РФ. Суды удовлетворили иски на 126 млн рублей (1,8%). Это столько же, сколько СМИ суммарно выплатили за предыдущие 10 лет.
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