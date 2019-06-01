Происшествия

К расследованию ЧП в Чемодановке подключилось пензенское УФСБПенза-Обзор 13:42

Жители возмущены ЧП и просят представителей власти наказать всех виновных. Так, прибывший на мероприятие глава региона сообщил, что планируется создать рабочую группу, в которую войдут жители Чемодановки.
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К расследованию ЧП в Чемодановке подключилось пензенское УФСБ

Пенза-Обзор13:42

В прокуратуре Пензенской области прокомментировали конфликт в Чемодановке

ПензаСМИ09:48

Ситуация в Чемодановке находится на контроле прокуратуры Бессоновского района

Пенза-взгляд10:13
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Происшествия

Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами

Обновлено в 13:57
Происшествия

На Дону задержали подозреваемого в убийстве 40-летней давности

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 40 лет назад.
Обновлено в 12:06
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Транспорт

ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы

Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Финансы

Эксперт оценил снижение ключевой ставки ЦБ

14 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%.
Обновлено в 10:10
Общество

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным

Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение

Обновлено в 11:00
Политика

Климкин опроверг данные о возможном назначении послом Украины в США

Ранее агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах передало, что Климкин может быть назначен послом Украины в США после отставки с должности главы МИД.
Обновлено в 14:06
Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.
Обновлено в 12:04
Футбол

«Зенит» провел первую тренировку

Обновлено в 10:46
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено в 13:05
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

Обновлено в 05:16
Политика

Демпартия Молдавии заявила об уходе правительства Филипа в отставку

Вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь в ходе брифинга заявил, что уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку.
Обновлено в 10:50
Политика

На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР

Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Леонков рассказал о преимуществах российской противоракеты ПРС-1М

Речь идет о ракете системы ПРО ПРС-1М, способной уничтожить запущенный с территории Европы или Соединенных Штатов баллистический снаряд.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Общество

Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня

Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Новейший сторожевой корабль «Анадырь» спустили на воду в Зеленодольске

Сегодня, 14 июня, на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького спустили на воду «Анадырь» – второй по счету серийный сторожевой корабль проекта 22100 («Океан»).
Обновлено в 09:26
Общество

Сын Бари Алибасова собрался вывезти отца за границу

Обновлено в 00:15
Культура

Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»

Партия "Коммунисты России" обратилась в четверг в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", в котором, по их мнению, подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Бородина устроила в честь 10-летия дочери грандиозную вечеринку

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина организовала грандиозную вечеринку в честь 10-летия своей старшей дочери Маруси.
Обновлено в 13:24
Футбол

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава МВД России Владимир Колокольцев издал распоряжение, по которому сотрудники ведомства смогут отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено вчера в 20:40
Авто

Опубликованы рендеры универсала Bentley Flying Spur

В Сети появилось рендерное изображение премиального Bentley Flying Spur в кузове «универсал».
Обновлено в 13:16
Игры

Bethesda решила продлить тестирование «Ядерной зимы» в Fallout 76

Во время своей пресс-конференции на Е3 2019 компания Bethesda объявила, что постапокалиптическая ролевая игра Fallout 76 стала временно бесплатной на всех платформах.
Обновлено в 13:25
Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
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