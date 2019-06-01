Происшествия
К расследованию ЧП в Чемодановке подключилось пензенское УФСБПенза-Обзор 13:42
Жители возмущены ЧП и просят представителей власти наказать всех виновных. Так, прибывший на мероприятие глава региона сообщил, что планируется создать рабочую группу, в которую войдут жители Чемодановки.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:18, Вашингтон
Происшествия
На Дону задержали подозреваемого в убийстве 40-летней давности
В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 40 лет назад.
Обновлено в 12:06
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Транспорт
ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы
Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Финансы
Эксперт оценил снижение ключевой ставки ЦБ
14 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%.
Обновлено в 10:10
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено в 11:00
Политика
Климкин опроверг данные о возможном назначении послом Украины в США
Ранее агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах передало, что Климкин может быть назначен послом Украины в США после отставки с должности главы МИД.
Обновлено в 14:06
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.
Обновлено в 12:04
Футбол
«Зенит» провел первую тренировку
Обновлено в 10:46
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено в 13:05
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
Обновлено в 05:16
Политика
Демпартия Молдавии заявила об уходе правительства Филипа в отставку
Вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь в ходе брифинга заявил, что уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку.
Обновлено в 10:50
Политика
На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР
Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Леонков рассказал о преимуществах российской противоракеты ПРС-1М
Речь идет о ракете системы ПРО ПРС-1М, способной уничтожить запущенный с территории Европы или Соединенных Штатов баллистический снаряд.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня
Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Новейший сторожевой корабль «Анадырь» спустили на воду в Зеленодольске
Сегодня, 14 июня, на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького спустили на воду «Анадырь» – второй по счету серийный сторожевой корабль проекта 22100 («Океан»).
Обновлено в 09:26
Общество
Сын Бари Алибасова собрался вывезти отца за границу
Обновлено в 00:15
Культура
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»
Партия "Коммунисты России" обратилась в четверг в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", в котором, по их мнению, подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Бородина устроила в честь 10-летия дочери грандиозную вечеринку
Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина организовала грандиозную вечеринку в честь 10-летия своей старшей дочери Маруси.
Обновлено в 13:24
Футбол
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД России Владимир Колокольцев издал распоряжение, по которому сотрудники ведомства смогут отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено вчера в 20:40
Авто
Опубликованы рендеры универсала Bentley Flying Spur
В Сети появилось рендерное изображение премиального Bentley Flying Spur в кузове «универсал».
Обновлено в 13:16
Игры
Bethesda решила продлить тестирование «Ядерной зимы» в Fallout 76
Во время своей пресс-конференции на Е3 2019 компания Bethesda объявила, что постапокалиптическая ролевая игра Fallout 76 стала временно бесплатной на всех платформах.
Обновлено в 13:25
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31