К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращенийРИА Новости вчера в 12:06

с чего всё началось

Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.

К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений

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