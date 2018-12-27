Экономика

К проекту строительства порта Тамань может присоединиться РЖД
Ведомости
05:03

В Минтранс уведомлений о вхождении РЖД в порт Тамань от компании не поступало, говорит представитель министерства. Представители РЖД и Росморречфлота отказались от комментариев.
Ведомости05:03
с чего всё началось

Якорь для РЖД: почему госмонополия решила инвестировать в порт Тамань

РЖД планируют выступить якорным инвестором сухогрузного морского порта Тамань в Краснодарском крае, получив долю в управляющей компании проекта «РМП-Тамань». Об этом РБК рассказал источник, близкий к Минтрансу, и подтвердил источник, близкий к одному из потенциальных соинвесторов проекта.
РБК00:01

Подробнее о событии

К проекту строительства порта Тамань может присоединиться РЖД

Ведомости05:03

РЖД собирается стать инвестором порта Тамань в Краснодарском крае

REGNUM04:56

Якорь для РЖД: почему госмонополия решила инвестировать в порт Тамань

РБК00:01

Инвестором строительства сухогрузного порта Тамань станет РЖД

Кубань 2402:12

СМИ: РЖД могут стать якорным инвестором порта Тамань

Вести.Финанс02:05

РБК: РЖД планируют инвестировать в строительство морского порта Тамань

ТАСС02:50

Проект строительства морского порта Тамань оценили в 232 млрд рублей

Юга.ру01:01
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Морской порт на Таманском полуострове в районе мыса Железный Рог, в посёлке Волна, недалеко от станицы Тамань Темрюкского района Краснодарского края. Виды деятельности - перевалка грузов на экспорт. Порт имеет построенные и строящиеся терминалы для перевалки следующих грузов: нефть и нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, аммиак, зерно, уголь, удобрения, железная руда, сера, изделия из стали, контейнерные грузы. В 2015 году грузооборот порта составил 12,3 млн тонн, что подняло его на 15-е место среди портов Российской Федерации. После окончания строительства терминалов порта грузооборот должен достичь 70 млн тонн, что сделает порт вторым или третьим в России
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