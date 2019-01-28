Футбол

К поискам пропавшего игрока «Кардиффа» приступят аквалангистыМатч ТВ 12:49

Аквалангисты продолжат поиски нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, пропавшего без вести во время перелета из Нанта в Кардифф. Сообщается, что поиски возобновятся в ближайшее время. Напомним, 24 января полиция объявила о прекращении активных поисков пропавшего самолета с Салой.
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Аквалангистов направили на поиски Салы

Soccer.ru12:11

К поискам пропавшего игрока «Кардиффа» приступят аквалангисты

Sportbox.RU12:49

Аквалангисты начнут поиски пропавшего самолета с футболистом на борту

Газета.Ru12:47

К поискам пропавшего игрока «Кардиффа» приступят аквалангисты

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Аквалангисты приступят к поискам Салы и пропавшего самолёта

Чемпионат12:04

Семья пропавшего футболиста не теряет надежды, «Кардифф» почтит память Салы

Спорт-Экспресс12:35

Аквалангисты в ближайшее время приступят к поискам Салы

Sport24.ru12:28
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Авто

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