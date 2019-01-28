Происшествия

К поискам пропавшего игрока «Кардиффа» приступят аквалангистыSportbox.RU 12:49

Аквалангисты продолжат поиски нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, пропавшего без вести во время перелета из Нанта в Кардифф. Сообщается, что поиски возобновятся в ближайшее время. Напомним, 24 января полиция объявила о прекращении активных поисков пропавшего самолета с Салой.
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К поискам пропавшего игрока «Кардиффа» приступят аквалангисты

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Аквалангисты начнут поиски пропавшего самолета с футболистом на борту

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Семья пропавшего футболиста не теряет надежды, «Кардифф» почтит память Салы

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Аквалангисты приступят к поискам Салы и пропавшего самолёта

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Аквалангисты в ближайшее время приступят к поискам Салы

Sport24.ru12:28

На неделе стартуют подводные поиски обломков самолёта Салы

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