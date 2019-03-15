«К победе без страха». «Зенит» представил видео к матчу со «Спартаком»Sport24.ru 12:22

Ролик носит название «К победе без страха» и представляет собой нарезку лучших моментов из предыдущих встреч этих двух команд. «Зенит» на данный момент возглавляет таблицу российской Премьер-лиги, имея на счету 40 очков.

«К победе без страха». «Зенит» представил видео к матчу со «Спартаком»

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