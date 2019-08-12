Общество

К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллектРоссийская газета 02:10

Опытные образцы в других вузах будут запущены к 2021 году, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов. Предполагается, что искусственный интеллект даст оценку по различным параметрам: успеваемость, активность и поведение учащихся.
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Эксперты прокомментировали цифровой метод оценки успеваемости студентов

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:28, Вашингтон
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