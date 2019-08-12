Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллектРоссийская газета 02:10
Опытные образцы в других вузах будут запущены к 2021 году, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов. Предполагается, что искусственный интеллект даст оценку по различным параметрам: успеваемость, активность и поведение учащихся.
Читать в источнике
Оценить138
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:28, Вашингтон
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено 10 августа в 09:45
Авто
Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Общество
«Победа» сообщила о DDOS-атаке на свой сайт
Авиакомпания "Победа" сообщила о мощной атаке на свой сайт во время крупной распродажи авиабилетов.
Обновлено в 08:07
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (город Саров Нижегородской области) погибли при взрыве в военной части у Северодвинска во время испытаний нового специзделия.
Обновлено в 09:01
Политика
Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве
Обновлено в 02:52
Политика
Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»
Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Происшествия
Под Красноярском в палатке нашли четырех погибших туристов
В Красноярском крае в палатке обнаружены тела четырех туристов.
Обновлено в 01:59
Гаджеты
Миллионы бюджетных смартфонов на Android продаются с вирусами
Бюджетные смартфоны на Android могут содержать вредоносное программное обеспечение сразу из коробки.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
51-летняя Алика Смехова сфотографировалась «без купальника»
Подписчики завалили Смехову комплиментами, написав, что она – очень красивая как для своего 51 года женщина.
Обновлено в 10:10
Музыка
Вторым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет артист Black Star
Вторым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет артист Олег Терновой.
Обновлено в 07:27
Экономика
Чистая прибыль «Мосэнерго» по МСФО в I полугодии снизилась на 16,4%
Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО в первом полугодии 2019 года сократилась на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,73 миллиарда рублей, а EBITDA снизилась на 17,6% в годовом выражении, до 22,094 миллиарда, следует из сообщения компании.
Обновлено в 09:16
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Происшествия
10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске
В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Политика
Порошенко получил еще две повестки на допрос в сентябре
Юрист Андрей Портнов рассказал о возбуждении еще нескольких дел в отношении бывшего президента Украины Петр Порошенко получил еще две повестки на допросы, которые состоятся в сентябре.
Обновлено в 09:24
Экономика
Банк России предложил разрешить МФО выдачу наличных из касс
Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать новые займы за счет наличных, поступивших в их кассы.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Лиза Галкина увлеклась йогой и научилась медитировать
Недавно супруг Аллы Пугачевой показал ролик, на котором запечатлена Лиза Галкина, которая научилась медитировать после увлечения йогой.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт прокомментировал расставание с Майли Сайрус
Обновлено в 10:05
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен досадный киноляп
Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.
Обновлено в 09:58
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Здоровье
В Никарагуа начали прививать от гриппа российской вакциной
В Никарагуа начали прививать местных жителей вакциной Mechnikov, которая была создана на совместном российско-никарагуанском предприятии.
Обновлено в 09:19