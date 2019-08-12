Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллектРоссийская газета 02:10
Опытные образцы в других вузах будут запущены к 2021 году, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов. Предполагается, что искусственный интеллект даст оценку по различным параметрам: успеваемость, активность и поведение учащихся.
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Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
Обновлено в 08:01
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Футбол
Стало известно об интересе европейских клубов к игроку «Спартака» Бакаеву
Европейские футбольные клубы внимательно следят за выступлениями атакующего полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, они изучают возможность его подписания, сообщил РБК источник, близкий к футболисту, и собеседник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено в 07:05
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Транспорт
Лоукостер «Победа» подвергся DDOS-атаке
Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDOS-атаке».
Обновлено в 08:17
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»
Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
Обновлено в 04:36
Экономика
Опрос показал, сколько россиян недовольны зарплатой
Фонд "Общественное мнение" провел исследование, чтобы выяснить, сколько россиян недовольны уровнем своей заработной платы.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Военный эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины
Российский военный эксперт Антон Лавров оценил приобретение Украиной турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
В Сети затравили финалисток конкурса «Миссис Россия»
Пользователи соцсетей раскритиковали финалисток конкурса «Миссис Россия», комментаторы резко высказались по поводу выбора жюри конкурса.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Политика
Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»
Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено в 06:34
Политика
Путин отметил эффективную работу Аксенова на посту главы Крыма
Президент России Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Республики Крым.
Обновлено в 06:50
Политика
Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях
"Пожалуйста, смените председателей (управлений) Службы безопасности Украины в трех областях: Ривненская, Волынская и Житомирская", - заявил Зеленский.
Обновлено в 08:31
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Волкер анонсировал переговоры США, Германии и Франции по Донбассу
Представители США, Германии и Франции проведут на следующей недели консультации насчет "нормандского формата".
Обновлено вчера в 14:33
Космос
Китайские роботы-собаки буксируют минивэны и перевозят людей
Обновлено вчера в 02:22
Культура
Посвященный коллекционеру Щукину поезд запустят в московском метро
Поезд, посвященный коллекционеру Сергею Щукину, запустят в московском метро 14 августа.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Политика
Россия и Индия обсудят обучение россиян обработке алмазов
Индийская и российская стороны обсудят перспективу обучения россиян обработке добываемых в РФ алмазов, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:17
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия
Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова
Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:30
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено 10 августа в 11:59